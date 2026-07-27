Даже если вы часто путешествуете на самолете, распределить вещи между ручной кладью и зарегистрированным багажом бывает непросто. Большие чемоданы позволяют взять больше одежды и необходимых вещей, поэтому возникает соблазн сложить туда почти все. Однако, как рассказывает Mirror , некоторые предметы лучше перевозить только в салоне самолета.

Почему лекарство следует держать при себе?

Одной из важнейших вещей, которую не рекомендуют класть в зарегистрированный багаж, является рецептурное лекарство. Хотя случаи потери чемоданов случаются нечасто, иногда багаж может задержаться или попасть не по тому адресу. В такой ситуации человек рискует остаться без необходимых медикаментов на несколько дней.

Именно поэтому их рекомендуют перевозить в ручной клади. Если же лекарство все-таки осталось в потерянном чемодане, по прибытии следует обратиться в местную аптеку, где могут помочь организовать экстренное получение нужных препаратов.

Какие вещи нельзя сдавать в багаж?

Особое внимание следует уделить электронике и литиевым батареям. Из-за риска воспламенения павербанки, запасные аккумуляторы, электронные сигареты и другие устройства с такими батареями нужно перевозить только в ручной клади. Некоторые авиакомпании также устанавливают собственные ограничения.

К примеру, Jet2 и Ryanair позволяют брать на борт не более 15 персональных электронных устройств на одного пассажира. Кроме того, Ryanair ограничивает количество запасных литиевых батарей до 20 единиц емкостью до 100 Вольт в час. Также не рекомендуется класть в большой чемодан драгоценности, наличные деньги и другие дорогие вещи.

При перевозке они могут повредиться, а в отдельных случаях существует риск кражи. Даже если багаж застрахован, компенсация часто имеет установленный лимит и может не возместить полную стоимость утраченных вещей.

Почему купальник и зарядка могут пригодиться уже по прилете?

На первый взгляд купальник кажется вещью, которую можно без колебаний уложить в чемодан. Однако если багаж задержится или номер в гостинице еще не будет готов к заселению, купальник в ручной клади позволит сразу отправиться на пляж или бассейн и не терять время.

Не менее полезно оставить при себе зарядное устройство и адаптер для розетки и страны, в которую вы путешествуете. После дороги телефон часто почти разряжен, а доступ к большому чемодану может быть не сразу. Если зарядка в ручной клади, вы сможете быстро подзарядить устройство и оставаться на связи сразу по прибытии.