Відьмині кола, кам'яні гриби й риба у піску: таємниці 3 найдивніших пустель Землі

Наша планета приховує дивовижні посушливі куточки, які зовсім не схожі на звичні безкраї піски. У цих унікальних місцях посеред спеки можна зустріти загадкові кола на землі, білосніжні скульптури, що нагадують арктичні пейзажі та багато інших цікавинок.

Іншими словами, пустельні ландшафти, буває, настільки виходять за межі розуміння, що вчені десятиліттями ламають голови над їхніми загадками. І про кілька таких 24 Канал розповість докладніше.

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Як виникають озера посеред дюн та чому риба виживає у піску?

Національний парк Ленсойс-Мараньєнсіс, розташований на північно-східному узбережжі Бразилії в штаті Мараньян, з висоти пташиного польоту нагадує гігантські білі простирадла. Проте цей куточок отримує близько 1600 міліметрів опадів на рік – це більше, ніж у дощовому Лондоні.

Саме тому Ленсойс-Мараньєнсіс, який у липні 2024 року отримав престижний статус об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО, не підпадає під класичне визначення пустелі. Він радше відчувається як паралельний світ.

Ось який вигляд має відпочинок у бразильському парку Ленсойс-Мараньєнсіс: дивіться відео WoutoftheWorld

З січня по червень тут вирують зливи, вода з яких накопичується між сліпучо-білими дюнами заввишки до 40 метрів. У липні, коли озера досягають піка, перед очима постають тисячі бірюзових лагун завдовжки понад 90 метрів та завглибшки до 3 метрів.

Найдивовижніше те, що ці тимчасові водойми повні життя. Сріблясті риби мігрують сюди з сусідніх річок через тимчасові канали, а унікальна риба-вовк (Hoplias malabaricus) перечікує сухий сезон, зариваючись глибоко у вологий мул під піском, щоб з першими дощами знову вийти на полювання.

Звідки взялися відьмині кола та чорні дерева у пустелі Наміб?

Перенесемося до Африки, де найстаріша пустеля планети Наміб зустрічається з крижаними хвилями Атлантики. Окрім червоно-помаранчевих дюн, ця земля приховує дві неймовірні аномалії.

Перша – це біла глиняна улоговина Дедвлей (Deadvlei). Тут, посеред потрісканої глини, височіють чорні скелети верблюжих акацій, які загинули понад 900 років тому, коли дюни заблокували доступ води. Сухе повітря законсервувало дерева, перетворивши їх на сюрреалістичні скульптури.

Відьмині кола у пустелі Наміб вражають уяву: дивіться відео I-Think-Box

Друга – це мільйони круглих лисин діаметром від 2 до 12 метрів, оточених травою, що всіяли тисячі кілометрів пустелі від Анголи до ПАР. Місцеві племена хімба вірять, що це сліди богів.

Проте екологи після багаторічних досліджень довели (ну, майже – дискусії все ще тривають), що ці "відьмині кола" виникають через жорстку конкуренцію рослин за воду. Тобто сильніші трави висмоктують вологу з центру, прирікаючи нові паростки на загибель.

Чому Біла пустеля в Єгипті нагадує арктичні пейзажі?

Національний парк Біла пустеля (Sahara el Beyda) в Єгипті змушує затамувати подих кожного. Розташована у депресії Фарафра (депресіями називають заглиблення земної поверхні, які лежать нижче рівня моря або нижче навколишнього рельєфу), ця територія площею 300 квадратних кілометрів має такий вигляд, ніби її засипало пухнастим снігом.

Насправді ж це гігантські поклади крейди та вапняку. Вони утворилися мільйони років тому, коли тут хлюпав стародавній океан Тетіс.

Біла пустеля у Єгипті схожа у певному світлі на Арктику: дивіться відео ScienceMeetsAdventureExploring

Після відступу води вітер та піщані бурі століттями працювали як природні скульптори, виточуючи з м'якої породи химерні фігури. Найвідоміші з них – скеля-гриб, під якою нібито ховається кам'яне курча, та Кришталева гора, що повністю складається з блискучих кристалів кварцу з природною аркою.

Вночі, під світлом повного місяця, цей ландшафт стає абсолютно примарним. І починає скидатися на арктичну крижану пустелю, де замість білих ведмедів блукають рідкісні піщані лисиці-фенеки.