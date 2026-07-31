Щоб даремно не стояти в черзі до атракціонів: 5 помилок туристів у Діснейленді

Діснейленд – це місце, де оживають дитячі мрії. Саме сюди щороку приїжджають мільйони людей, щоб покататися на культових атракціонах, зустріти улюблених персонажів і хоча б на день зануритися у казкову атмосферу. Втім, реальність нерідко виявляється менш безтурботною: без належної підготовки значну частину дня можна провести не на атракціонах, а в довжелезних чергах.

Українка Анна Зубкова, яка з сім'єю відвідала Діснейленд у Парижі, назвала 5 помилок, яких можуть допуститися туристи у цьому парку атракціонів.

Які помилки туристи можуть зробити у Діснейленді?

1. Переплутати парки

У Парижі є два парки атракціонів від Дісней – класичний з замком і Disney Adventure World для більш дорослої аудиторії. Анна купувала квитки у класичний парк, але вже на місці переплутала їх і зайшла не в той. На касі жінці заявили, що тепер доведеться доплачувати половину вартості кожного квитка, щоб потрапити у класичний парк. Українка була у розпачі, адже і так заплатила по 75 євро за квитки, а доплата становила ще 45 євро.

На щастя, працівники увійшли в ситуацію і видали туристам нові квитки. Так сім'я українців змогла потрапити у той парк, який планувала, з другої спроби.

2. Не використовувати офіційний додаток Діснейленду

Без додатку Disneyland Paris у парку буде дуже складно орієнтуватися. Доведеться витрачати дуже багато часу на пошуки конкретних атракціонів. Крім того, у додатку можна побачити час очікування у черзі до кожного атракціону.

У додатку можна знайти найближчі ресторани і навіть посортувати їх по вартості. Зауважимо, що у меню тут всюди в основному фастфуд – картопля фрі, піца, нагетси тощо.

Українка розповіла про помилки туристів у Діснейленді: відео

3. Не враховувати обмеження по віку або зросту

Туристи можуть годину простояти у черзі до атракціону, а потім з'ясується, що на ньому є обмеження і дитині кататися заборонено. Це важливо перевірити до того, як займати чергу.

До слова, українці дуже сподобався атракціон Big Thunder Mountain – це гірки у стилі шахтарського потяга на Дикому Заході. Вони досить екстремальні і мають обмеження по зросту – від 102 сантиметрів. Водночас атракціон Peter Pan's Flight дуже сподобається дітям, адже тут здається, що потрапляєш у казку.

4. Пропустити парад

Двічі на день центральною вулицею парку і аж до замку проходить парад героїв мультфільмів Disney. Дізнатися, о котрій саме годині, можна в додатку. Найкраще зупинитися саме біля замку і там чекати на парад, адже це кінцева точка, де герої танцюють найдовше.

5. Пропустити вечірнє шоу

Вечірнє шоу – це одна з найкращих частин відвідування Діснейленду. Починається воно близько 22:00, але прийти треба приблизно за годину, щоб зайняти хороше місце. За словами Анни, біля двох центральних клумб вид був неймовірний.