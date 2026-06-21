На ці 3 пляжі Європи масово скаржаться туристи

Між інстаграмними фото і реальністю на деяких пляжах Середземного моря іноді пролягає ціла прірва. Адже іноді там можна побачити сміттєві гори, відчути запах, далекий від бризу, а ще й натрапити на проблему тисячі тіл на квадратних метрах піску.

Недарма туристи діляться у мережі своїми критичними зауваженнями. 24 Канал розповість про 3 місця в Європі, де варто двічі подумати, перш ніж розстеляти рушник.

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Ла Пелоса на Сардинії в Італії – найпереповненіший пляж Європи

Ла Пелоса – це дрібне бірюзове море, білий пісок, іспанська вежа на скелі, і краєвид, від якого перехоплює подих. Наче ідеальне місце, та є одна проблема одна – так думають усі.

Цей пляж має найвищий показник скарг на переповненість серед усіх пляжів Європи. 86,9% відгуків туристів на TripAdvisor містили слово overcrowded та описи сцен, що більше нагадують святкування Нового року у центрі міста, ніж відпочинок на морі.

При цьому Сардинія одна з перших в Європі запровадила системні обмеження для туристів – бронювання пляжу наперед, ліміти на кількість відвідувачів і заборону розкладати рушники де завгодно. Ці заходи спрямовані на захист унікальних піщаних дюн, яким масовий туризм завдає прямої фізичної шкоди.

Ла Пелоса на Сардинії: дивіться відео beradatravel

Балос Лагуна на Криті у Греції – рожевий рай у смітнику

Балос на афішах наче створений штучним інтелектом – рожевий пісок, бірюзова лагуна, жодної живої душі. У реальності – дещо інше.

Цей пляж на посів 7 місце у глобальному рейтингу найбрудніших за версією Cloudwards. Майже половина негативних відгуків туристів на TripAdvisor містила скарги на чистоту, ще 40% – на переповненість.

Балос при тому не простий у доступі, дістатися туди – окрема пригода. Це або виснажливий пішохідний підйом скелями у спеку, або фері (пором) із сотнями людей. А коли нарешті добираєшся – там немає куди ступити.

Балос Лагуна на Криті: дивіться відео TravelMemoriesdrone

Порто Кацікі на Лефкаді у Греції – гучніший за аеропорт

Якщо Балос страждає від бруду, то Порто Кацікі – від шуму і логістичного хаосу. Цей пляж увійшов до глобального топу за кількістю скарг на шум і порушення спокою.

Водночас цей самий пляж посів 36 місце у рейтингу World's 50 Best Beaches 2025. Це не парадокс, а радше класична ілюстрація того, як популярність вбиває те, по що люди їдуть.

Спуститися до Порто Кацікі, до слова, також квест – там сотні сходинок крутою скелею. Внизу чекає маленька бухта з галькою, в яку влітку намагаються втиснутись тисячі людей, а ще й катери підвозять нових кожні 20 хвилин.

Порто Кацікі на Лефкаді: дивіться відео GreeceGuidecouk

Переповнені та брудні пляжі – що з цим робити?

Насправді під 90% Середземного моря забруднено мікропластиком, токсичними металами й промисловими хімікатами. При тому 270 мільйонів туристів щороку купаються у цих водах.

Тобто геть уникнути цього всього навряд чи вдасться, але є простий рецепт, як зменшити його вплив. Слід їхати не у серпні, не у пік дня і бажано не туди, куди радить перший результат Google.