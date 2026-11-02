Не Франція і не Італія: які країни стануть найпопулярнішими серед туристів у найближчі 10 років

Протягом наступних 10 років подорожі Європою лише зростатимуть. Континент і надалі утримуватиме позиції одного з головних туристичних регіонів світу, а більшість мандрівників почнуть відкривати для себе країни, які залишалися поза увагою масового туризму.

Найпомітніше збільшення кількості іноземних туристів до 2036 року прогнозують у трьох країнах, пише Euronews. Лідером за темпами зростання стане Азербайджан, за ним розташуються Латвія та Румунія.

Які країни почнуть приваблювати туристів найбільше?

Азербайджан – 116%. Кількість туристів може зрости більш ніж удвічі.

– 116%. Кількість туристів може зрости більш ніж удвічі. Латвія – 83%. Країна увійде до числа напрямків із найвищими темпами туристичного зростання.

– 83%. Країна увійде до числа напрямків із найвищими темпами туристичного зростання. Румунія – 82%. Попит на цю країну також істотно збільшиться.

Цьому сприятимуть інвестиції в туристичну інфраструктуру, розширення транспортних можливостей, зміна звичних маршрутів і зростання інтересу до раніше менш відвідуваних місць.

Та попри появу нових туристичних фаворитів, Франція, Велика Британія та Німеччина продовжать входити до переліку найбільш популярних країн.

Загалом попит на туристичне житло в Європі протягом 2026 – 2036 років має збільшитися на 32%. Готельний бізнес розвиватиметься ще активніше: для цього сегмента прогнозують приріст на 33%.



Туризм у Європі процвітає / Фото Pexels

Найшвидше збільшуватиметься попит з боку іноземних гостей. Кількість ночівель міжнародних мандрівників може піднятися на 42%, а внутрішній туризм продемонструє зростання на 24%.

Масштаби туристичної індустрії Європи вже зараз значні. У 2025 році континент прийняв 810 мільйонів іноземних туристів – це 53% усіх міжнародних подорожей у світі.

Головними гостями європейських країн залишатимуться мешканці самого континенту. За прогнозами аналітиків, на подорожі між європейськими державами припадатиме 77% усіх міжнародних прибуттів.

Найбільшими країнами, звідки приїжджатимуть туристи, стануть:

Німеччина – 14%;

Велика Британія – 8%;

Франція – 5%;

США – 5%;

Нідерланди – 4%.

До 2036 року саме німці становитимуть найбільшу групу іноземних відвідувачів у Франції та Польщі. Нідерландці найчастіше подорожуватимуть до Німеччини, британці – до Іспанії, а американці – до Великої Британії.

Ще однією помітною тенденцією наступного десятиліття стане збільшення кількості гостей з віддалених регіонів. Найвищі темпи приросту очікуються серед мандрівників із Близького Сходу та Азії – на 93% і 88% відповідно.

Кількість туристів з Китаю може зрости на 138%, а для Саудівської Аравії прогнозують збільшення цього показника на 55%. Активніше Європою почнуть подорожувати жителі Африки (46%), Південної (42%) та Північної Америки (26%).

Інтерес до Європи пояснюється її географічним та культурним різноманіттям. Тут на порівняно невеликих відстанях розташовані старовинні міста, пляжні та гірськолижні курорти, природні заповідники, гастрономічні фестивалі й численні історичні пам’ятки.