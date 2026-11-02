Не Франция и не Италия: какие страны станут наиболее популярными среди туристов в ближайшие 10 лет

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Наиболее заметный рост числа иностранных туристов к 2036 году прогнозируется в трех странах, пишет Euronews. Лидером по темпам роста станет Азербайджан, за ним последуют Латвия и Румыния.

Какие страны начнут привлекать туристов больше всего?

Азербайджан – 116%. Число туристов может вырасти более чем вдвое.

Число туристов может вырасти более чем вдвое. Латвия – 83%. Страна войдет в число направлений с самыми высокими темпами роста туризма.

– 83%. Страна войдет в число направлений с самыми высокими темпами роста туризма. Румыния – 82%. Спрос на эту страну также существенно увеличится.

Этому будут способствовать инвестиции в туристическую инфраструктуру, расширение транспортных возможностей, изменение привычных маршрутов и рост интереса к ранее менее посещаемым местам.

Но несмотря на появление новых туристических фаворитов, Франция, Великобритания и Германия по-прежнему будут входить в список самых популярных стран.

В целом спрос на туристическое жилье в Европе в период 2026–2036 годов должен увеличиться на 32%. Гостиничный бизнес будет развиваться еще активнее: для этого сегмента прогнозируют прирост на 33%.

Туризм в Европе процветает / Фото Pexels

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Наиболее быстро будет расти спрос со стороны иностранных гостей. Количество ночевок иностранных путешественников может увеличиться на 42%, а внутренний туризм продемонстрирует рост на 24%.

Масштабы туристической индустрии Европы уже сейчас значительны. В 2025 году континент принял 810 миллионов иностранных туристов – это 53% всех международных поездок в мире.

Главными гостями европейских стран по-прежнему будут жители самого континента. По прогнозам аналитиков, на поездки между европейскими странами будет приходиться 77% всех международных прибытий.

Крупнейшими странами, откуда будут приезжать туристы, станут:

Германия – 14%;

Великобритания – 8%;

Франция – 5%;

США – 5%;

Нидерланды – 4%.

К 2036 году именно немцы будут составлять самую многочисленную группу иностранных посетителей во Франции и Польше. Нидерландцы чаще всего будут путешествовать в Германию, британцы – в Испанию, а американцы – в Великобританию.

Еще одной заметной тенденцией следующего десятилетия станет увеличение количества гостей из отдаленных регионов. Наибольшие темпы роста ожидаются среди путешественников с Ближнего Востока и из Азии – на 93% и 88% соответственно.

Число туристов из Китая может вырасти на 138%, а для Саудовской Аравии прогнозируют увеличение этого показателя на 55%. Более активно по Европе начнут путешествовать жители Африки (46%), Южной (42%) и Северной Америки (26%).

Интерес к Европе объясняется ее географическим и культурным разнообразием. Здесь на сравнительно небольших расстояниях расположены старинные города, пляжные и горнолыжные курорты, природные заповедники, гастрономические фестивали и многочисленные исторические достопримечательности.