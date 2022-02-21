Які місця не варто бронювати на рейсах Ryanair, easyJet та British Airways

Перш ніж бронювати місце в літаку на майбутню подорож, перевірте ще раз, чи не зіпсуєте ви переліт через одну деталь.

Річ в тім, що літаки деяких компаній спроєктовані таким чином, що цілий ряд пасажирських сидінь не має власного вікна. Як наслідок вам доведеться провести кілька годин польоту без дивовижного краєвиду.

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Які місця не варто купувати

Якщо ви хочете сфотографувати зліт чи посадку, спостерігати за тим, як змінюється під час польоту картинка за вікном чи просто замріяно дивитися в ілюмінатор, варто звернути увагу на літаки деяких авіаперевізників. Так, пасажирам Ryanair не слід бронювати місця 11A, 11F або 12F.

Авіакомпанія неодноразово заявляла, що ці місця не обладнані вікном, проте неуважні пасажири продовжують писати гнівні коментарі та публікувати скарги у соцмережах.

Така ж проблема є і в інших авіакомпаній, таких як easyjet та British Airways. Оскільки пасажирів не завжди попереджують про потенційну незручність, у мережі можна знайти безліч незадоволених відгуків.

Я заплатила за місце біля вікна... а вікна не було. Я хочу повернути ці гроші. Спасибі,

– написала у твіттері пасажирка Челсі Дебора.

Інший мандрівник перетворив свою подорож у мем, зазначивши, що заплатив за місце "біля вікна" 7 фунтів стерлінгів.