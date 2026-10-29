7 найкрасивіших міст Європи, які варто побачити хоча б раз у житті

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За версією Travel Off Path, до переліку потрапили міста, які поєднують упізнаваний образ і сильний культурний код. У рейтингу опинилися як великі столиці, так і міста з морським характером, де туристів приваблюють не лише пам’ятки, а й атмосфера вулиць.

Які міста Європи назвали найкрасивішими?

До добірки найкрасивіших міст увійшли:

Париж – символ класичної європейської столиці.

Барселона – місто модерну та моря.

Палермо – південна архітектура й багатошарова історія.

Рим – вічне місто з античною спадщиною.

Лондон – поєднання традицій і сучасності.

Дубровник – прибережна фортеця з середньовічним серцем.

Единбург – місто замків, пагорбів і кам’яних вулиць.

Кожне з цих міст має власний настрій: одні вражають монументальною архітектурою, інші – вузькими вуличками, набережними або старовинними кварталами.

Париж традиційно тримається в списках найпопулярніших напрямків завдяки впізнаваному силуету міста, музеям і бульварам. Барселона приваблює сміливою архітектурою та середземноморським ритмом, а Палермо – поєднанням історії, барокових фасадів і південного колориту.

Рим у таких списках зазвичай вирізняється шаром історії, який буквально лежить на кожному кроці, а Лондон – масштабом, музеями та контрастом старого і нового. Дубровник бере середньовічними мурами та видом на Адріатику, тоді як Единбург – драматичними пагорбами, замком і суворою північною естетикою.

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Саме ця різноманітність і робить добірку показовою: йдеться не про один тип "гарного міста", а про кілька дуже різних форматів подорожі. Для когось це міська класика з великими музеями, для когось – морський відпочинок, а для когось – прогулянка старовинними вуличками, де зберігся дух минулих століть.