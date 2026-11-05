Ці 5 міст Європи не потребують тижневої відпустки: їх можна обійти пішки за 1 день

Для знайомства з деякими європейськими містами не потрібні ані кілька днів, ані складні маршрути громадським транспортом. Їхні головні пам'ятки розташовані настільки близько одна до одної, що побачити найцікавіше можна під час звичайної пішої прогулянки.

Письменник туристичного видання Travel Off Path Вінісіус Коста, який відвідав понад 200 європейських міст, назвав 5 напрямків, які особливо зручні для піших прогулянок.

Люксембург

На знайомство зі столицею однойменної держави автор радить виділити 8 – 10 годин. Одна з її переваг – це безкоштовний громадський транспорт, який працює на території всієї країни. Історичний центр Люксембурга входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та складається з двох частин.

Верхнє місто розташоване на скелястому плато. Тут можна побачити палац Великого герцога, собор Люксембурзької Богоматері з двома вежами та старовинні бруковані вулиці. Приблизно за 12 хвилин пішки розташований район Ґрунд. Біля підніжжя старих укріплень стоять пастельні будинки, а вздовж річки Петрусс працюють затишні кафе з терасами.

Люксембург / фото Canva

На прогулянку історичним центром вистачить близько 4 годин. Після цього можна поїхати до сучасного району Кірхберг із хмарочосами та установами Євросоюзу. Також автор радить відвідати містечко Віанден на півночі країни. Дорога автобусом займає близько години в один бік, а головна місцева пам'ятка – це мальовничий замок на пагорбі.

Брюгге

У бельгійському Брюгге для знайомства з основними пам'ятками достатньо 5 – 6 годин. Історичний центр невеликий, тому більшість цікавих місць розташовані поруч. Місто відоме мальовничими каналами, кам'яними мостами та будинками зі ступінчастими дахами.

Побачити його можна пішки або під час екскурсії на човні. Приблизно 30-хвилинна прогулянка каналами починається біля Розенхудкай – одного з наймальовничіших куточків Брюгге. На суші варто відвідати площу Маркт, де можна скуштувати традиційну бельгійську картоплю фрі, а також піднятися на середньовічну дзвіницю Белфорт.

Брюгге / фото Canva

До вершини ведуть 366 сходинок, а ближче до верху сходи звужуються настільки, що відвідувачам доводиться йти по одному. Тому автор радить приходити сюди вранці, поки не утворилися черги.

Ментон

Французький Ментон розташований на східній околиці Лазурового узбережжя, неподалік від Італії. Для прогулянки містом достатньо 3 – 4 годин, а якщо хочеться відпочити на пляжі – трохи більше. Ментон приваблює різнокольоровими будинками, які піднімаються схилом пагорба над узбережжям.

Ментон / фото Canva

Почати прогулянку можна зі сходів Ле-Рамп-Сен-Мішель, які ведуть від пляжу до базиліки з жовтим фасадом. Верхня частина міста закрита для автомобілів, тому тут зручно гуляти пішки. Крім того, приблизно за 15 хвилин можна дійти до італійського кордону.

Особливо цікавим Ментон стає в лютому, коли тут проводять фестиваль лимонів Fete du Citron. Під час свята створюють яскраві конструкції та платформи, використовуючи понад 140 тонн лимонів.

Загреб

Столиця Хорватії також підійде для одноденної прогулянки. Попри населення майже 800 тисяч людей, головні туристичні пам'ятки зосереджені в компактному історичному центрі. Стару частину Загреба поділяють на 3 райони: Верхнє місто, Нижнє місто та Каптол.

Почати знайомство можна з площі бана Єлачича, оточеної елегантними будівлями часів Габсбургів. Звідси легко дістатися до вулиці Іліца, де працює 135-річний синій фунікулер. Він доставляє пасажирів до Верхнього міста лише за 64 секунди. Нагорі розташована вежа Лотршчак 13 століття.

Загреб / фото Canva

За кілька хвилин ходьби можна відвідати музей розбитих стосунків, присвячений історіям невдалого кохання. Неподалік стоїть церква Святого Марка 13 століття, відома кольоровим дахом із гербами Хорватії. Завершити маршрут можна в районі Каптол, де розташовані кафедральний собор Загреба – найвища релігійна споруда Хорватії, а також вулиця Ткалчичева з численними кафе й ресторанами.

Любляна

Столиця Словенії має спокійну атмосферу невеликого містечка. На знайомство з основними пам'ятками вистачить 5 – 6 годин. Тут немає метро, а старовинні квартали зручно досліджувати пішки. Особливого шарму Любляні додають набережні вздовж однойменної річки.

Любляна / фото Canva

Серед головних пам'яток: мости з фігурами драконів та Люблянський замок, до якого веде мальовничий маршрут через історичні будівлі. Якщо після прогулянки столицею залишиться час, автор радить відвідати озеро Блед. Дорога автобусом займає приблизно 75 хвилин. Озеро відоме прозорою водою, краєвидами на Юлійські Альпи та церквою на невеликому острові посеред водойми.