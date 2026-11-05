Эти 5 городов Европы не требуют недельного отпуска: их можно обойти пешком за 1 день

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Писатель туристического издания Travel Off Path Винисиус Коста, посетивший более 200 европейских городов, назвал 5 направлений, которые особенно подходят для пеших прогулок.

Люксембург

Для знакомства со столицей одноименного государства автор советует выделить 8 – 10 часов. Одно из ее преимуществ – это бесплатный общественный транспорт, который работает на территории всей страны. Исторический центр Люксембурга входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и состоит из двух частей.

Верхний город расположен на скалистом плато. Здесь можно увидеть дворец Большого герцога, собор Парижской Богоматери с двумя башнями и старинные мощеные улицы. Примерно в 12 минутах ходьбы находится район Грунд. У подножия старых укреплений стоят дома пастельных тонов, а вдоль реки Петрус работают уютные кафе с террасами.

Люксембург / фото Canva

На прогулку по историческому центру хватит около 4 часов. После этого можно поехать в современный район Кирхберг с небоскребами и учреждениями Евросоюза. Также автор советует посетить городок Вианден на севере страны. Дорога на автобусе занимает около часа в одну сторону, а главная местная достопримечательность – это живописный замок на холме.

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Брюгге

В бельгийском Брюгге для знакомства с основными достопримечательностями достаточно 5 – 6 часов. Исторический центр небольшой, поэтому большинство интересных мест расположены рядом. Город известен живописными каналами, каменными мостами и домами со ступенчатыми крышами.

Посмотреть его можно пешком или во время экскурсии на лодке. Примерно 30-минутная прогулка по каналам начинается у Розенхудкай – одного из самых живописных уголков Брюгге. На суше стоит посетить площадь Маркт, где можно попробовать традиционный бельгийский картофель фри, а также подняться на средневековую колокольню Белфорт.

Брюгге / фото Canva

К вершине ведут 366 ступенек, а ближе к верху лестница сужается настолько, что посетителям приходится идти по одному. Поэтому автор советует приходить сюда утром, пока не образовались очереди.

Ментон

Французский Ментон расположен на восточной окраине Лазурного берега, недалеко от Италии. Для прогулки по городу достаточно 3 – 4 часов, а если хочется отдохнуть на пляже – чуть больше. Ментон привлекает разноцветными домами, которые поднимаются по склону холма над побережьем.

Ментон / фото Canva

Начать прогулку можно с лестницы Ле-Рамп-Сен-Мишель, ведущей от пляжа к базилике с желтым фасадом. Верхняя часть города закрыта для автомобилей, поэтому здесь удобно гулять пешком. Кроме того, примерно за 15 минут можно дойти до итальянской границы.

Особенно интересным Ментон становится в феврале, когда здесь проходит фестиваль лимонов Fete du Citron. Во время праздника создают яркие конструкции и платформы, используя более 140 тонн лимонов.

Загреб

Столица Хорватии также подойдет для однодневной прогулки. Несмотря на население почти в 800 тысяч человек, главные туристические достопримечательности сосредоточены в компактном историческом центре. Старую часть Загреба делят на 3 района: Верхний город, Нижний город и Каптол.

Начать знакомство можно с площади бана Елачича, окруженной элегантными зданиями эпохи Габсбургов. Отсюда легко добраться до улицы Илица, где работает 135-летний синий фуникулер. Он доставляет пассажиров в Верхний город всего за 64 секунды. Наверху расположена башня Лотршчак XIII века.

Загреб / фото Canva

В нескольких минутах ходьбы можно посетить музей разбитых отношений, посвященный историям неудачной любви. Неподалеку стоит церковь Святого Марка XIII века, известная цветной крышей с гербами Хорватии. Завершить маршрут можно в районе Каптол, где расположены Загребский кафедральный собор – самое высокое религиозное сооружение Хорватии, а также улица Ткалчичева с многочисленными кафе и ресторанами.

Любляна

Столица Словении отличается спокойной атмосферой небольшого городка. На знакомство с основными достопримечательностями хватит 5 – 6 часов. Здесь нет метро, а старинные кварталы удобно исследовать пешком. Особый шарм Любляне придают набережные вдоль одноименной реки.

Любляна / фото Canva

Среди главных достопримечательностей: мосты с фигурами драконов и Люблянский замок, к которому ведет живописный маршрут через исторические здания. Если после прогулки по столице останется время, автор советует посетить озеро Блед. Дорога на автобусе занимает примерно 75 минут. Озеро известно прозрачной водой, видами на Юлийские Альпы и церковью на небольшом острове посреди водоема.