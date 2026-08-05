Як нагадує УНІАН, у частині держав перехід на євро досі гальмують економічні та політичні фактори, тож місцева валюта ще довго залишатиметься в обігу.

Які країни ЄС досі використовують валюту євро?

Данія

Офіційна валюта країни – данська крона (DKK). Станом на 4 серпня 2026 року 1 крона коштує 6,9088 гривень (за курсом НБУ). Її курс прив'язаний до євро через Європейський механізм обмінних курсів, однак Данія поки не планує відмовлятися від власної валюти.

Польща

У Польщі розраховуються польським злотим (PLN). Станом на 4 серпня 2026 року 1 злотий дорівнює 12,0006 гривень. Влада країни вважає, що економіка ще не готова до вступу в єврозону, тому перехід на євро наразі не розглядається.

Румунія

Національною валютою Румунії залишається румунський лей (RON). Станом на 4 серпня 2026 року 1 лей коштує 9,8456 гривень. Водночас країна планує перейти на євро орієнтовно протягом найближчих трьох – чотирьох років.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Угорщина

В Угорщині офіційною валютою є форинт (HUF). Наразі 100 форинтів дорівнюють 14,1814 гривень. Країна прагне приєднатися до єврозони до 2030 року, однак для цього ще необхідно виконати низку економічних вимог.

Чехія

Чехія й надалі використовує чеську крону (CZK). Станом на 4 серпня 2026 року 1 крона коштує 2,1333 гривень. Чітких термінів переходу на євро поки немає, адже в країні досі тривають дискусії щодо цього питання.

Швеція

Швеція зберігає власну валюту – шведську крону (SEK). Станом на 4 серпня 2026 року її курс становить 4,7009 гривень за 1 крону. Влада країни не планує переходити на євро, вважаючи національну валюту достатньо стабільною.

Що це означає для туристів?

Під час поїздки краще заздалегідь перевірити, якою валютою зручніше розраховуватися в готелях, магазинах і транспорті. У популярних туристичних країнах безготівкові платежі часто доступні, але дрібні витрати, чайові або локальні сервіси нерідко зручніше оплачувати готівкою.

Якщо країна лише обговорює перехід на євро, ситуація з цінами та обміном може змінюватися доволі швидко. Саме тому мандрівникам радять перед від'їздом перевіряти актуальний курс і не покладатися лише на старі поради.