Поки не вдарили морози: які гриби ще ростуть в Україні у жовтні

Осінь – один із найактивніших періодів для грибників, адже після літньої спеки в лісах з'являються сприятливі умови для росту багатьох грибів. Якщо погода залишається вологою, а температура не опускається надто низько, грибний сезон може тривати й у жовтні. Водночас його перебіг залежить від регіону, кількості опадів і перших заморозків.

Наразі погода сприятлива, а тому грибний сезон не завершується. 24 Канал детально розповість про те, які гриби можна знайти в українських лісах у жовтні.

Які гриби ростуть у жовтні?

Опеньки є найпопулярнішими їстівними грибами жовтня. Вони переважно ростуть великими групами на пнях, повалених деревах і біля коріння. Щоб наповнити цілий кошик, іноді достатньо знайти одне вдале місце. Особливо активно опеньки ростуть після дощів, коли встановлюється прохолодна, але ще не морозна погода. Водночас дуже важливо не переплутати їх із несправжніми опеньками, серед яких є отруйні види.

Опеньки ростуть групами / Фото Любові Костей

Сезон білих грибів припадає на літо і початок осені, але вони часто можуть траплятися в лісі і в жовтні. Особливо якщо осінь тепла, а в лісах достатньо вологи. Ці гриби ростуть у хвойних, листяних і змішаних лісах. Білі гриби утворюють симбіоз із деревами, а тому їх варто шукати біля сосен, ялин, дубів і беріз. Водночас ближче до кінця жовтня кількість таких знахідок зазвичай зменшується через похолодання.

Також у жовтневому лісі можна натрапити на маслюки. Найчастіше вони ростуть у соснових лісах, на узліссях і відкритих ділянках поблизу хвойних дерев. Їхньою характерною особливістю є слизький, часто блискучий капелюшок, який особливо помітний після дощу. Маслюки можуть з'являтися групами, тому варто уважно оглядати ділянки, де раніше вже траплялися ці гриби. Проте після перших заморозків маслюків стає значно менше, тож жовтень може бути останньою нагодою знайти цей вид до наступного сезону.

Урожай маслюків / Фото Андрія Дубана

У жовтні після дощів у лісах можна натрапити також на рижиків. Найчастіше їх знаходять під соснами та ялинами, де вони ростуть серед опалого листя й хвої. Ці гриби мають характерне помаранчеве забарвлення, а на зрізі виділяють помаранчевий молочний сік. Рижики цінують за смак, тому їх використовують для смаження, засолювання та маринування.

До прохолодної погоди добре пристосовані гливи. Ростуть ці гриби не на землі, а безпосередньо на деревах. Їх можна шукати на пнях, сухостійних і повалених стовбурах, часто великими групами.



Гливи ростуть на деревах / Фото Depositphotos

Перші нічні заморозки не означають, що грибний сезон остаточно завершився. Деякі гриби продовжують рости навіть за прохолодної погоди. Наприклад, гливи можуть траплятися пізньої осені, а зимовий опеньок з'являється в холодний період. Але після сильного похолодання кількість грибів у лісі помітно скорочується, тож варто поспішити.