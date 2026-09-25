Туристка відвідала одне з найпопулярніших міст Європи і залишилася розчарованою: ось чому

Популярність міста серед туристів ще не означає, що воно сподобається кожному. Іноді місце, яке багато хто вважає цікавим і незвичайним, після особистого знайомства залишає зовсім інше враження.

Туристична репортерка Reach PLC Віта Моліне вирішила поділитися власним досвідом поїздки до Берліна. Вона вже бувала в німецькій столиці раніше, однак через сім років знову опинилася там на довгі вихідні.

Чому перша поїздка до Берліна так розчарувала туристку?

До цього Віта Моліне вже бувала в Берліні, однак тоді місто здалося їй сірим, утилітарним, брудним і непривабливим. Її друг, який жив у німецькій столиці, навіть попереджав, що місто може "з'їсти живцем", якщо йому це дозволити. Під час тієї поїздки мандрівниця зіткнулася з цілою низкою неприємних ситуацій.

Гуляючи парком, вона випадково наступила в людські екскременти. У метро бачила людей, які мочилися, а також стала свідком того, як одного чоловіка знудило, тоді як інший сидів просто в блювоті. Вдень її дошкуляли оси, а вночі траплялися підозрілі люди. У результаті після повернення додому вона сім років була переконана, що більше ніколи не приїде до Берліна.

Чи змінилося її враження від міста під час другої поїздки?

Нова поїздка стала можливою завдяки друзям із Нової Зеландії. Вони подорожували Європою, а єдиними вихідними, коли Віта могла зустрітися з ними, були саме дні, які вони проводили в Берліні. Цього разу вона вирішила не робити висновків наперед. Репортерка сподівалася, що її перше враження було неправильним і повторна поїздка покаже справжню сторону міста.

Однак Берлін знову не зміг її переконати. Компанія зупинилася в Нойкельні – модному районі з художньою атмосферою, кав'ярнями, вінтажними магазинами та späti. Останні схожі на невеликі магазини, де можна придбати напої, а потім посидіти просто на вулиці. Здавалося б, усе це мало б сподобатися туристці, адже вона сама любить подібні місця. Проте берлінська версія цієї атмосфери здалася їй надто втомленою та похмурою.

Особливо сильно враження зіпсували оси. Наприкінці літа їх, за словами Моліне, було дуже багато. Вони постійно кружляли навколо людей під час бранчу, кави чи пива, падали в напої та намагалися залізти до носа й рота. За три дні дві оси загинули в її пиві, а ще чотири зробили пончик непридатним для їжі. При цьому вбивати цих комах у Німеччині незаконно, оскільки вони захищені Законом про дику природу.

Що все-таки сподобалося туристці?

Попри загальне розчарування, поїздка не була повністю невдалою. Одним із приємних відкриттів стала кав'ярня Leuchtstoff Kaffeebar, яку репортерка знайшла неподалік від свого помешкання. Особливо вона відзначила каву. За словами Моліне, це, можливо, була найкраща кава, яку вона пила відтоді, як два роки тому залишила Нову Зеландію. До напою вона замовила мюслі Bircher, які добре підійшли для початку дня. У закладі також продавали випічку, а всередині був незвичайний мезонін, куди можна було піднятися сходами.

Ще одним місцем, яке справило на неї позитивне враження, став Єврейський музей у Кройцберзі. Вхід до нього безкоштовний, а сама будівля, на думку туристки, варта окремої уваги. Значна частина будівлі розташована під землею. Там представлені мультимедійні інсталяції та багато інформації про історію юдаїзму та переслідування євреїв у Німеччині.

Для Моліне це був похмурий досвід, але вона вважає, що музей варто відвідати під час перебування в Берліні. Втім, кількох приємних моментів виявилося недостатньо, щоб змінити її загальне ставлення до міста.