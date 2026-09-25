Туристическая репортерша Reach PLC Вита Молине решила поделиться собственным опытом поездки в Берлин. Она уже бывала в немецкой столице ранее, однако спустя семь лет вновь оказалась там на длинные выходные.

Почему первая поездка в Берлин так разочаровала туристку?

До этого Вита Молине уже бывала в Берлине, однако тогда город показался ей серым, утилитарным, грязным и непривлекательным. Ее друг, живший в немецкой столице, даже предупреждал, что город может "съесть заживо", если ему это позволить. Во время той поездки путешественница столкнулась с целым рядом неприятных ситуаций.

Гуляя по парку, она случайно наступила в человеческие экскременты. В метро видела людей, которые мочились, а также стала свидетельницей того, как одного мужчину стошнило, в то время как другой сидел прямо в рвоте. Днем ее донимали осы, а ночью попадались подозрительные люди. В результате после возвращения домой она семь лет была убеждена, что больше никогда не приедет в Берлин.

Изменилось ли ее впечатление от города во время второй поездки?

Новая поездка стала возможной благодаря друзьям из Новой Зеландии. Они путешествовали по Европе, а единственными выходными, когда Вита могла встретиться с ними, были именно те дни, которые они проводили в Берлине. На этот раз она решила не делать поспешных выводов. Репортер надеялась, что ее первое впечатление было ошибочным и повторная поездка покажет истинное лицо города.

Однако Берлин снова не смог ее убедить. Компания остановилась в Нойкельне – модном районе с художественной атмосферой, кафе, винтажными магазинами и späti. Последние похожи на небольшие лавки, где можно купить напитки, а потом посидеть прямо на улице.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Казалось бы, все это должно было понравиться туристке, ведь она сама любит подобные места. Однако берлинская версия этой атмосферы показалась ей слишком утомленной и мрачной.

Особенно сильно впечатление испортили осы. В конце лета их, по словам Молине, было очень много. Они постоянно кружились вокруг людей во время бранча, кофе или пива, падали в напитки и пытались залезть в нос и рот. За три дня две осы погибли в ее пиве, а еще четыре сделали пончик непригодным для еды. При этом убивать этих насекомых в Германии незаконно, поскольку они охраняются Законом о дикой природе.

Что же все-таки понравилось туристке?

Несмотря на общее разочарование, поездка не была полностью неудачной. Одним из приятных открытий стала кофейня Leuchtstoff Kaffeebar, которую репортерша нашла недалеко от своего жилья. Особенно она отметила кофе. По словам Молине, это, возможно, был лучший кофе, который она пила с тех пор, как два года назад уехала из Новой Зеландии.

К напитку она заказала мюсли Bircher, которые хорошо подошли для начала дня. В заведении также продавали выпечку, а внутри был необычный мезонин, куда можно было подняться по лестнице.

Еще одним местом, что произвело на нее положительное впечатление, стал Еврейский музей в Кройцберге. Вход в него бесплатный, а само здание, по мнению туристки, заслуживает отдельного внимания. Значительная часть здания расположена под землей. Там представлены мультимедийные инсталляции и много информации об истории иудаизма и преследованиях евреев в Германии.

Для Молине это был мрачный опыт, но она считает, что музей стоит посетить во время пребывания в Берлине. Впрочем, нескольких приятных моментов оказалось недостаточно, чтобы изменить ее общее отношение к городу.