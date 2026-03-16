Куди поїхати в Європі на один день: найкраще місто для піших прогулянок
- Антверпен ідеально підходить для піших прогулянок завдяки своєму зручному плануванню та багатій культурній спадщині.
- Серед визначних місць Антверпена – Королівський музей, Діамантовий квартал, Собор Богоматері та Будинок Рубенса.
Навесні туристи вже активно беруться за планування подорожей. Для тих, хто хоче відвідати одну з красивих європейських країн вже у квітні – рекомендуємо придивитися до бельгійського Антверпена, який ідеально підходить для піших прогулянок.
Історичне місто вражає архітектурою, багатою культурною спадщиною, атмосферою затишних кав’ярень та ресторанів, пише Express. Експерти з туристичних напрямків назвали Антверпен одним з найкращих напрямків для весняної подорожі.
Чим приваблює туристів Антверпен?
Антверпен часто називають модною столицею країн, проте навесні він залишається одним із недооцінених туристичних напрямків. Перевагою міста є зручне планування. Місцевість рівнинна, а більшість цікавих місць розташовані неподалік одне від одного.
У цьому перевага Антверпена, оскільки місто можна досліджувати пішки, навіть не користуючись громадським транспортом. Серед місць, які радять відвідати – Королівський музей образотворчих мистецтв Антверпена, де представлені шедеври фламандських майстрів та модерністів.
Туристам радять прогулятися знаменитим Діамантовим кварталом Антверпена, через який проходить частина світової торгівлі ограненими діамантами. І хоч Антверпен є другим за величиною містом Бельгії, він зберігає набагато спокійнішу та автентичнішу атмосферу, ніж столиця країни – Брюссель.
Архітектура міста поєднує різні епохи – від Середньовіччя до Відродження й сучасних будівель. У центрі на історичній площі Гроте-Маркт стоїть міська ратуша XVI століття, внесена до списку спадщини ЮНЕСКО. Над містом височіє Собор Богоматері – одна з головних архітектурних споруд Антверпена.
Місто відоме музеями. Серед найцікавіших – Будинок Рубенса, в якому колись жив і працював художник. Також тут є Музей Плантен-Моретус – єдиний у світі музей, що входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
У квітні в місті вже досить комфортна температура. У день тут в середньому сягає 13 – 15 градусів тепла, тож це прекрасна можливість для пішохідного знайомства з містом.
Більшість туристів при згадці про Бельгію думає про Брюссель, проте фахівці радять їхати в Левен – середньовічну перлину Фландрії, пише European best destinations. Тут є розкішна ратуша у готичному стилі, будинки з червоної цегли, кращі ніж у Брюсселі пивні зали та багато велосипедних доріжок, щоб зручно й безпечно кататися містом.
Куди ще поїхати навесні?
Тюльпанові поля в Нідерландах можна побачити, сідаючи на приміський поїзд між Гарлем і Лейден, що коштує близько 9 доларів.
Доломітові Альпи в Італії стали популярним туристичним напрямком для хайкінгу завдяки вражаючим пейзажам та активному відпочинку.
