Історія тут почалася ще до нашої ери: чим особливе найстаріше місто України

В Україні є місто, яке пам'ятає часи античних греків, пережило панування османів і століттями було важливим торгівельним центром на Дунаї. Воно не схоже на популярні туристичні напрямки з відреставрованими площами та натовпами туристів, але має чим здивувати тих, хто любить відкривати незвичайні куточки країни.

Коли говорять про найстаріші міста України, першими на думку зазвичай спадають Київ, Чернігів чи Львів. Однак на півдні Одеської області, серед дунайських пейзажів Бессарабії, розташована Кілія – місто, історію якого пов'язують ще з античною добою. Детальніше про Кілію і чим вона зацікавить туристів розповість 24 Канал.

Що відомо про Кілію?

Кілія вперше згадується ще наприкінці 7 століття до нашої ери як грецька колонія Лікостомон. Існує й інша назва, пов'язана з цим містом, – Ахіллея. У 2018 році міська рада Кілії визначила 682 рік до нашої ери датою заснування міста, хоча безперервне існування Кілії з античних часів не є науково доведеним. Упродовж століть місто перебувало під владою різних держав і народів. Ним володіли угорці, волохи, молдавські господарі, османи та Російська імперія. Після захоплення Кілії османськими військами у 1484 році, місто стало важливим пунктом контролю над дунайським торгівельним шляхом.

Кілія пережила численні війни, зміни кордонів і політичних режимів. Та попри складну історію, вона зберегла пам'ять про різні культури, які формували її характер.

Де розташована Кілія: карта

Що туристам подивитися у Кілії?

Кілійська фортеця. Однією з найважливіших сторінок історії Кілії була її оборонна роль. Завдяки розташуванню на Дунаї місто мало велике значення для контролю над торгівельними шляхами, тому протягом століть тут зводили укріплення. Особливої уваги заслуговує фортеця, яку в 15 столітті розбудував молдавський господар Стефан III Великий. Укріплення захищало місто від нападів і допомагало контролювати важливий річковий шлях.

На жаль, до наших днів фортеця не збереглася як цілісний архітектурний комплекс. Від її колишньої величі залишилися лише окремі сліди, які нагадують про часи, коли Кілія була важливим оборонним пунктом Причорномор'я. Тому прогулянка містом – це також можливість уявити, наскільки іншим було тут життя кілька століть тому.

Свято-Миколаївська церква. Серед архітектурних пам'яток Кілії особливо вирізняється Свято-Миколаївська церква. Її історія сягає 17 століття, а сама споруда цікава не лише релігійним значенням, а й незвичайним архітектурним рішенням.

Церква має нетиповий для українських святинь вигляд, адже вона наполовину розташована під землею. Усе тому, що у період османського панування існували обмеження щодо будівництва високих християнських святинь. Дзвіницю до Свято-Миколаївської церкви добудували лише у 19 столітті.



Свято-Миколаївська церква у Кілії / Фото з фейсбук-сторінки храму

Покровська церква. Цей храм пов'язаний з історією старообрядницьких громад, які мали помітне значення для культурного життя півдня Бессарабії. Вони зберігали власні релігійні традиції, звичаї та особливості побуту. Тому відвідування храму – це нагода краще зрозуміти багатонаціональне минуле Кілії.

Покровська церква у Кілії / Фото з Вікіпедії

Кілійський історико-краєзнавчий музей. Тим, хто хоче дізнатися більше про походження міста, варто завітати у місцевий історико-краєзнавчий музей. Його експозиція охоплює різні періоди минулого регіону – від найдавніших поселень до сучасності.

Тут зібрані археологічні знахідки, предмети побуту, документи та матеріали, які розповідають про розвиток торгівлі, ремесел і судноплавства на Дунаї. Саме музей допомагає зрозуміти, чому Кілія протягом століть була важливим містом і як змінювалася разом із регіоном.

Дунайські краєвиди. Окрім історичних пам'яток, місто приваблює своїм розташуванням. Кілія лежить на березі одного з рукавів Дунаю, серед мальовничих ландшафтів українського Придунав'я.

Неподалік розташована дельта Дунаю – унікальна природна територія з численними протоками, озерами, очеретяними заростями та островами. Вона є домівкою для сотень видів птахів, зокрема пеліканів, чапель та інших водоплавних пернатих.



Захід сонця біля річки у Кілії / Фото Ella Gusak

Кілія – місто для тих, кому цікаво відкривати маловідомі сторінки України, досліджувати старовинні поселення та знайомитися з природою незвичайних регіонів. І хоча Кілія поки не стала популярним туристичним магнітом, її історія цілком заслуговує на те, щоб про це місто дізналося більше мандрівників.