История этого места началась еще до нашей эры: чем особенный старейший город Украины

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Когда речь заходит о самых старых городах Украины, первыми на ум обычно приходят Киев, Чернигов или Львов. Однако на юге Одесской области, среди дунайских пейзажей Бессарабии, расположена Килия – город, история которого уходит корнями в античную эпоху. Подробнее о Килии и о том, чем она может заинтересовать туристов, расскажет 24 Канал.

Что известно о Килии?

Килия впервые упоминается еще в конце 7 века до нашей эры как греческая колония Ликостомон. Существует и другое название, связанное с этим городом, – Ахиллея. В 2018 году городской совет Килии определил 682 год до нашей эры датой основания города, хотя непрерывное существование Килии с античных времен не является научно доказанным. На протяжении веков город находился под властью различных государств и народов. Им владели венгры, валахи, молдавские господари, османы и Российская империя. После захвата Килии османскими войсками в 1484 году город стал важным пунктом контроля над дунайским торговым путем.

Килия пережила многочисленные войны, изменения границ и политических режимов. Но, несмотря на сложную историю, она сохранила память о различных культурах, которые формировали ее характер.

Где находится Килия: карта

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Что посмотреть туристам в Килии?

Килийская крепость. Одной из важнейших страниц истории Килии была ее оборонительная роль. Благодаря расположению на Дунае город имел большое значение для контроля над торговыми путями, поэтому на протяжении веков здесь возводили укрепления. Особого внимания заслуживает крепость, которую в 15 веке построил молдавский господин Стефан III Большой. Укрепления защищали город от нападений и помогали контролировать важный речной путь.

К сожалению, до наших дней крепость не сохранилась как целостный архитектурный комплекс. От ее былого величия остались лишь отдельные следы, напоминающие о временах, когда Килия была важным оборонительным пунктом Причерноморья. Поэтому прогулка по городу – это также возможность представить, насколько иной была здесь жизнь несколько веков назад.

Свято-Николаевская церковь. Среди архитектурных памятников Килии особенно выделяется Свято-Николаевская церковь. Ее история уходит корнями в 17 век, а само сооружение интересно не только своим религиозным значением, но и необычным архитектурным решением.

Церковь имеет нетипичный для украинских святынь вид, ведь она наполовину расположена под землей. Все потому, что в период османского владычества существовали ограничения на строительство высоких христианских святынь. Колокольню к Свято-Николаевской церкви достроили лишь в 19 веке.

Свято-Николаевская церковь в Килии / Фото со страницы храма в фейсбуке

Покровская церковь. Этот храм связан с историей старообрядческих общин, которые играли заметную роль в культурной жизни юга Бессарабии. Они сохраняли свои религиозные традиции, обычаи и особенности быта. Поэтому посещение храма – это возможность лучше понять многонациональное прошлое Килии.

Покровская церковь в Килии / Фото из Википедии

Килийский историко-краеведческий музей. Тем, кто хочет узнать больше о происхождении города, стоит посетить местный историко-краеведческий музей. Его экспозиция охватывает различные периоды прошлого региона – от древнейших поселений до современности.

Здесь собраны археологические находки, предметы быта, документы и материалы, рассказывающие о развитии торговли, ремесел и судоходства на Дунае. Именно музей помогает понять, почему Килия на протяжении веков была важным городом и как менялась вместе с регионом.

Дунайские пейзажи. Помимо исторических достопримечательностей, город привлекает своим расположением. Килия расположена на берегу одного из рукавов Дуная, среди живописных ландшафтов украинского Придунавья.

Неподалеку расположена дельта Дуная – уникальная природная территория с многочисленными протоками, озерами, камышовыми зарослями и островами. Она является домом для сотен видов птиц, в частности пеликанов, цапель и других водоплавающих пернатых.

Закат у реки в Килии / Фото Ella Gusak

Килия – город для тех, кому интересно открывать малоизвестные страницы Украины, исследовать старинные поселения и знакомиться с природой необычных регионов. И хотя Килия пока не стала популярным туристическим центром, ее история вполне заслуживает того, чтобы об этом городе узнало больше путешественников.