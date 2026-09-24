Це місто – найстаріше у Швейцарії: чим воно може здивувати туристів

Швейцарію складно назвати бюджетним напрямком для подорожей, однак вартість поїздки залежить від того, яке місто ви оберете. Порівняно з популярним Цюрихом чи Женевою, є одне цікаве місце зі значно меншими витратами.

Одек з Них – місто Кур на сході країни, пише Travel off Path. Воно вважається найстарішим містом Швейцарії, а туристів тут набагато менше, ніж в інших розкручених напрямках.

Водночас місто може здивувати мальовничим історичним центром, середньовічними пам’ятками, затишними кафе та зручним розташуванням для подорожі Альпами.

Що побачити у місті Кур?

Туристам для прогулянки варто обирати площу Аркас. Вона закрита для транспорту й оточена щільно розташованими різнокольоровими будинками. Тут можна сісти на терасі кафе й насолоджуватися кавою та десертом.

Ще одна важлива пам’ятка – собор Успіння Пресвятої Марії, що розташований у східній частині міста. Це приблизно 800-річна середньовічна споруда з масивною дзвіницею.

Зовні собор виглядає стриманий, але всередині відвідувачів чекає вражаюча деталь – пізньоготичний золотий головний вівтар.

Серед інших пам’яток Кура варто звернути увагу на старе місто – пішохідний історичний центр з кольоровими фасадами, а також Ретійський музей, що розташований в бароковому особняку.



Старе місто дуже спокійне і тихе / Фото Pinterest

Попри історичну цінність та мальовничий центр, Кур не належить до найпопулярніших туристичних міст Швейцарії. Тут немає аеропорту, тому турист сюди випадково точно не потрапить.

Однак дістатися Кура зовсім не складно. Із Цюриха сюди курсують прямі поїзди, а дорога займає приблизно 1 годину 14 хвилин. Квитки в один бік коштують приблизно 29 доларів.

Для знайомства з містом може вистачити однієї ночі. Та якщо хочеться ще дослідити навколишні альпійські краєвиди, на місто можна виділити 2 – 3 дні.

Перевагою міста є набагато нижча вартість проживання порівняно з найбільшими туристичними центрами Швейцарії. Ніч двомісного номера тут коштує 160 доларів, а в Цюриху – майже 400.



У місті красиві краєвиди природи / Фото з Pinterest

Загалом місто Кур є важливою відправною точкою для Bernina Express – одного з найвідоміших мальовничих залізничних маршрутів через Альпи.

Насправді місто має чимало переваг: старовинний центр, меншу кількість туристів, доступне порівняно з іншими містами проживання та зручне сполучення з альпійськими маршрутами. Саме тому для тих, хто хоче побачити іншу сторону Швейцарії, Кур може стати цікавою точкою маршруту.