Один из них – город Кур на востоке страны, пишет Travel off Path. Он считается старейшим городом Швейцарии, а туристов здесь гораздо меньше, чем в других популярных направлениях.

В то же время город может удивить живописным историческим центром, средневековыми достопримечательностями, уютными кафе и удобным расположением для путешествий по Альпам.

Что посмотреть в городе Кур?

Туристам для прогулки стоит выбрать площадь Аркас. Она закрыта для транспорта и окружена плотно расположенными разноцветными домами. Здесь можно присесть на террасе кафе и насладиться кофе и десертом.

Еще одна важная достопримечательность – собор Успения Пресвятой Марии, расположенный в восточной части города. Это примерно 800-летнее средневековое сооружение с массивной колокольней.

Снаружи собор выглядит сдержанно, но внутри посетителей ждет впечатляющая деталь – позднеготический золотой главный алтарь.

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Среди других достопримечательностей Кура стоит обратить внимание на старый город – пешеходный исторический центр с красочными фасадами, а также Ретийский музей, расположенный в барочном особняке.



Старый город очень спокойный и тихий / Фото Pinterest

Несмотря на историческую ценность и живописный центр, Кур не входит в число самых популярных туристических городов Швейцарии. Здесь нет аэропорта, поэтому турист сюда случайно точно не попадет.

Однако добраться до Кура совсем не сложно. Из Цюриха сюда ходят прямые поезда, а дорога занимает примерно 1 час 14 минут. Билеты в одну сторону стоят примерно 29 долларов.

Для знакомства с городом может хватить одной ночи. Но если хочется еще исследовать окружающие альпийские пейзажи, на город можно выделить 2–3 дня.

Преимуществом города является гораздо более низкая стоимость проживания по сравнению с крупнейшими туристическими центрами Швейцарии. Ночь в двухместном номере здесь стоит 160 долларов, а в Цюрихе – почти 400.



В городе красивые природные пейзажи / Фото с Pinterest

В целом город Кур является важной отправной точкой для Bernina Express – одного из самых известных живописных железнодорожных маршрутов через Альпы.

На самом деле у города есть немало преимуществ: старинный центр, меньшее количество туристов, доступное по сравнению с другими городами проживание и удобное сообщение с альпийскими маршрутами. Именно поэтому для тех, кто хочет увидеть другую сторону Швейцарии, Кур может стать интересной остановкой в маршруте.