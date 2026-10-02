Перші авіаменю в історії: що незвичайного подавали пасажирам 100 років тому

За століття харчування на борту літаків пережило кардинальні зміни. Те, що колись було частиною розкішної подорожі з багатостравними вечерями, сьогодні на багатьох рейсах перетворилося на прості закуски або окрему платну послугу.

Ще сто років тому пасажири отримували скромні ланч-бокси з бутербродами та фруктами. Згодом авіаперевізники перетворили харчування на борту на окрему частину подорожі: зі срібним приладдям, білими скатертинами та вишуканими стравами. Про цю еволюцію розповіла тревел-письменниця Ерін Дебора Вакс у матеріалі Daily Mail.

Якою була перша їжа в літаках?

Першою їжею під час польоту вважають заздалегідь підготовлений ланч-бокс із бутербродами та фруктами. 11 жовтня 1919 року таке харчування подавали пасажирам рейсу транспортної служби Handley Page з Лондона до Парижа. Згодом меню почало ставати різноманітнішим.

У 1928 році на борту літаків Lufthansa з'явилися гарячі страви, а вже у 1930-х роках переліт міг супроводжуватися не лише їжею, а й шампанським. Для перших десятиліть авіації просте харчування залишалося цілком звичним. Літаки були невеликими, турбулентність траплялася частіше, тому ланч-бокси були практичним рішенням для подорожі.

Коли авіаперельоти перетворилися на розкіш?

Справжня трансформація бортового харчування відбулася у 1940 – 1950-х роках, коли розпочався так званий "золотий вік" авіації. Самі перельоти тоді були значно менш доступними: за даними Key Aero, квиток в один бік із Британії до Рима сьогодні коштував би еквівалент близько 4 тисяч доларів.

Висока вартість подорожі позначалася і на рівні обслуговування. У 1950-х роках пасажирів зустрічали білі скатертини, срібне приладдя та повноцінна подача страв. Меню могло включати аж 5 позицій, а серед них могли бути стейк і лобстер.

Раніше пасажирам могли подавати навіть лобстера / фейсбук Slice of Nostalgia

Розкіш не обмежувалася лише вечерею. Пасажирам у спальних каютах могли подати сніданок прямо в ліжко, а серед інших пропозицій були ікра, фарширована риба та яйця, приготовані на замовлення.

На рейсах Trans World Airlines смажену яловичину навіть нарізали з візка просто у проході. У наступні десятиліття цей формат ще зберігався. У 1960 – 1970-х роках на деяких рейсах працювали кухарі, а візки з їжею та напоями регулярно пересувалися салоном.

Чому їжа в літаках стала простішою?

Поступово авіаперельоти почали ставати доступнішими, а разом із цим змінився і підхід до харчування. Помітний перелом припав на 1980 – 1990-ті роки. Одним із факторів називають дерегуляцію авіаційної галузі. У США після змін 1978 року на ринок змогли вийти нові перевізники, що сприяло зниженню цін. У результаті польоти стали доступнішими, літаки більш заповненими, а згодом почали активно розвиватися бюджетні авіакомпанії.

Разом із цим перевізники стали переглядати і додаткові послуги: частина пасажирів була готова відмовитися від безкоштовної їжі та напоїв, якщо це дозволяло знизити ціну квитка. Ця тенденція продовжилася і в 21 столітті.

У 2017 році British Airways скасувала безкоштовне харчування в економкласі на коротких рейсах. А цього року Delta Air Lines оголосила про скорочення послуг харчування та напоїв на сотнях рейсів, пояснивши це прагненням зменшити витрати.

Що подають пасажирам сьогодні?

Сьогодні єдиного стандарту для бортового харчування вже немає, адже усе залежить від авіакомпанії та класу обслуговування. Поруч із простими сендвічами та платними перекусами існують меню, які за рівнем подачі нагадують ресторанні. Серед таких прикладів Ерін називає гурманський хот-дог у SWISS First, 13-стравні вечері Japan Airlines та страви від Shake Shack на рейсах Delta Air Lines.

Своїм меню дивують і Singapore Airlines. Цього тижня авіакомпанія представила понад 100 нових та оновлених страв у різних салонах. Серед них є мейнський омар із соусом із шампанського та смажена куряча грудка із соусом із чорного перцю. Проте у бюджетному сегменті враження пасажирів можуть бути зовсім іншими.