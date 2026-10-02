Еще сто лет назад пассажирам выдавали скромные ланч-боксы с бутербродами и фруктами. Со временем авиаперевозчики превратили питание на борту в отдельную часть путешествия: с серебряными приборами, белыми скатертями и изысканными блюдами. Об этой эволюции рассказала писательница-путешественница Эрин Дебора Вакс в материале Daily Mail.

Какой была первая еда в самолетах?

Первой едой во время полета считается заранее подготовленный ланч-бокс с бутербродами и фруктами. 11 октября 1919 года такое питание подавали пассажирам рейса транспортной службы Handley Page из Лондона в Париж. Со временем меню стало более разнообразным.

В 1928 году на борту самолетов Lufthansa появились горячие блюда, а уже в 1930-х годах перелет мог сопровождаться не только едой, но и шампанским. В первые десятилетия авиации простое питание оставалось вполне привычным. Самолеты были небольшими, турбулентность случалась чаще, поэтому ланч-боксы были практичным решением для путешествий.

Когда авиаперелеты превратились в роскошь?

Настоящая трансформация бортового питания произошла в 1940 – 1950-х годах, когда начался так называемый "золотой век" авиации. Сами перелеты тогда были значительно менее доступными: по данным Key Aero, билет в одну сторону из Великобритании в Рим сегодня стоил бы эквивалент около 4 тысяч долларов.

Высокая стоимость путешествия сказывалась и на уровне обслуживания. В 1950-х годах пассажиров встречали белые скатерти, серебряные приборы и полноценная подача блюд. Меню могло включать целых 5 блюд, а среди них могли быть стейк и лобстеры.

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Раньше пассажирам могли подавать даже лобстера / фейсбук Slice of Nostalgia

Роскошь не ограничивалась только ужином. Пассажирам в спальных каютах могли подать завтрак прямо в постель, а среди прочих предложений были икра, фаршированная рыба и яйца, приготовленные по заказу.

На рейсах Trans World Airlines жареную говядину даже нарезали с тележки прямо в проходе. В последующие десятилетия этот формат еще сохранялся. В 1960 – 1970-х годах на некоторых рейсах работали повара, а тележки с едой и напитками регулярно перемещались по салону.

Почему еда в самолетах стала проще?

Постепенно авиаперелеты стали более доступными, а вместе с этим изменился и подход к питанию. Заметный перелом пришелся на 1980 – 1990-е годы. Одним из факторов называют дерегулирование авиационной отрасли. В США после реформ 1978 года на рынок смогли выйти новые перевозчики, что способствовало снижению цен. В результате полеты стали более доступными, самолеты более заполненными, а впоследствии начали активно развиваться бюджетные авиакомпании.

Наряду с этим перевозчики стали пересматривать и дополнительные услуги: часть пассажиров была готова отказаться от бесплатного питания и напитков, если это позволяло снизить цену билета. Эта тенденция продолжилась и в XXI веке.

В 2017 году British Airways отменила бесплатное питание в эконом-классе на коротких рейсах. А в этом году Delta Air Lines объявила о сокращении услуг по питанию и напиткам на сотнях рейсов, объяснив это стремлением снизить расходы.

Что подают пассажирам сегодня?

Сегодня единого стандарта для бортового питания уже нет, ведь все зависит от авиакомпании и класса обслуживания. Наряду с простыми сэндвичами и платными перекусами существуют меню, которые по уровню подачи напоминают ресторанные. Среди таких примеров Эрин называет гурманский хот-дог в SWISS First, 13-блюдные ужины Japan Airlines и блюда от Shake Shack на рейсах Delta Air Lines.

Своими меню удивляет и Singapore Airlines. На этой неделе авиакомпания представила более 100 новых и обновленных блюд в различных салонах. Среди них мейнский омар с соусом из шампанского и жареная куриная грудка с соусом из черного перца. Однако в бюджетном сегменте впечатления пассажиров могут быть совсем другими.