Серпень в Одесі один із найтепліших місяців року як за температурою повітря, так і за температурою Чорного моря. 24 Канал за даними Sea Temperature Net провів аналіз температури води в Одесі за попередні роки та визначив орієнтовну середню температуру моря наприкінці серпня.

Як змінюється температура моря в Одесі протягом серпня?

За даними минулих років, море в Одесі поступово охолоджується у другій половині серпня, однак цей процес відбувається не різко. У 2023 році на початку місяця температура води становила переважно 24 – 26 градусів. Після 20 серпня вона залишалася на рівні 24 – 25 градусів, а до кінця місяця знизилася до 23 – 24 градусів.

У 2024 році море також починало серпень із температурою близько 24 – 26 градусів, але в останні 10 днів охолодження було помітнішим. 23 – 25 серпня вода становила близько 23 градусів, а 27 – 30 серпня уже близько 21 градуса. Минулого року ситуація була дещо теплішою.

У другій половині серпня 2025-го температура моря переважно трималася на рівні 23 – 25 градусів, а навіть наприкінці місяця становила близько 23 – 24 градусів.

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Якою може бути температура моря в Одесі наприкінці серпня 2026 року?

У серпні 2026 року море поки що демонструє досить теплу динаміку. За даними на 2 – 20 серпня температура води зросла приблизно з 23 градусів до 24 – 26 градусів. Найвищі значення спостерігалися 9 – 12 серпня. Після цього вода поступово охолоджувалася: 15 – 20 серпня її температура становила переважно 24 градуси.

Якщо орієнтуватися на динаміку 2026 року та показники останніх трьох років, на період 21 – 31 серпня можна очікувати температуру моря приблизно у межах 23 – 25 градусів. Орієнтовне середнє значення для цього періоду близько 24 градуси.

Це оцінка, зроблена на основі історичної динаміки, а не точний прогноз погоди. Фактична температура води може змінюватися через вітер, течії, похолодання або тривалу спеку.

Чи комфортно буде купатися в Одесі наприкінці серпня?

Температура води близько 24 градусів для більшості відпочивальників є комфортною для тривалого купання. Вона вже не відчувається холодною, але водночас море може здаватися дещо прохолоднішим порівняно з найтеплішими днями першої половини серпня.

Для порівняння, у середині серпня в Одесі вода в окремі дні цього року прогрівалася до 25 – 26 градусів, тому наприкінці місяця можна відчути невелике зниження температури. Водночас навіть показник 23 градуси не означає, що пляжний сезон закінчився.

Отже, якщо планувати поїздку до Одеси на останні дні серпня 2026 року, найімовірніше, вода буде близько 24 градусів, із можливими коливаннями приблизно від 23 до 25 градусів. За теплої та сонячної погоди це цілком комфортні умови для пляжного відпочинку.

При цьому варто враховувати не лише температуру моря! Сильний вітер може зробити купання менш комфортним навіть за теплої води, а після зміни погоди температура води може змінюватися швидше.