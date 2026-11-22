Гора Роман-Кош на масиві Бабуган-яйла залишається найвищою точкою Кримських гір із позначкою 1545 метрів. Офіційний підйом на вершину заборонений природоохоронним режимом заповідника.

Як повідомляє туристичний портал Outdoor Ukraine, топонім Роман-Кош має тюркське походження та утворений від слів orman (ліс) і qos (тимчасова кошара чи пастуша оселя).

Що відомо про Роман-Кош?

Гірський масив складений типовим вапняком і розташований у межах Ялтинського району, лише за 6 кілометрів від берегової лінії поблизу Гурзуфа.

Через таку близькість до моря фіксується різкий перепад висот, а природним антиподом вершини на узбережжі вважається гора Аю-Даг.



Краєвиди гори Роман-Кош / Mapcarta

Заповідний режим та основні напрямки сходження

Територія вершини перебуває у складі Кримського природного заповідника, тому несанкціоноване відвідування та пересування цими схилами суворо заборонені.

У разі виявлення мандрівників природоохоронна інспекція зобов'язує їх негайно вийти за межі заповідного фонду.

Попри обмеження, до найвищої точки ведуть кілька усталених стежок із різних напрямків півострова. Піднятися можна від Краснокам'янки через Гурзуфське сідло, від Ангарського перевалу по хребту Коньок, від селища Малий Маяк через перевал Талма-Богаз або з боку Ялти й Ай-Петрі.

Панорами Гурзуфського сідла та дика фауна

Маршрут від скелі Червоний Камінь пролягає через сосновий ліс із віковими деревами, які виходять на відкриті галявини з оглядом на Ялтинську бухту.

На висоті 1388 метрів розміщений найвищий перевал Криму – Гурзуфське сідло, де перетинаються давні шляхи між узбережжям і центральною частиною півострова.

У заповідних долинах схилів Роман-Коша зосереджена значна частина кримської фауни: тут постійно мешкають олені, козулі, колонії гірських птахів і стада диких муфлонів, чисельність яких зростає щороку.

Роман-Кош приваблює туристів також і легендами про заховані скарби та срібного оленя – хранителя кримських джерел. З вершини можна побачити значну частину Криму, насолодитися чистим гірським повітрям і красою місцевої природи.

Що приховує Роман-Кош?

Походження назви гори досі залишається загадкою. За однією з версій, вона пов'язана з духом гір, якому здавна поклонялися місцеві жителі. Ще за часів давніх таврів на горі вшановували язичницьких божеств.

Згодом сюди піднімалися візантійці, римляни та росіяни. Найвища точка Криму протягом століть залишалася особливим місцем для людей. Підйом на Роман-Кош проходить лісовими дорогами. Значна частина маршруту пролягає через сосновий, а згодом буковий ліс.

Дорогою можна побачити високі дерева, зустріти благородних оленів і скуштувати воду з гірських джерел. Особливої атмосфери місцевості додають квіткові галявини та запашні трави.

Звідси також можна побачити печерні міста Чуфут-Кале, Киз-Кермен і Тепе-Кермен, Партизанське водосховище, Кримську астрофізичну обсерваторію та Чорне море.

Серед місцевих пам'яток – шестиметровий дерев'яний хрест, встановлений у 2001 році на честь 10-ї річниці незалежності України, а також "Альтанка вітрів". Кам'яну колонаду збудували у 1956 році за 2–3 кілометри від вершини.



Альтанка вітрів, Роман-Кош / Ілюстративне фото з мережі

Нині ж усі мальовничі пейзажі, різноманіття флори й фауни Криму залишаються тимчасово окупованими російськими військами.

На жаль, через військову діяльність окупантів на півострові, будівництво інфраструктурних і оборонних об'єктів, а також пошкодження каналізаційних систем кримське узбережжя опинилося під загрозою екологічної катастрофи.

Запуски ракет із півострова спричинили забруднення моря токсичним паливом, а військові навчання та зведення фортифікацій руйнують природні екосистеми. Особливе занепокоєння викликає знищення територій Смарагдової мережі, прибережних степів і солончаків.