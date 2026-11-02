Продукти доставляють на мулах: як живе єдине у США село, куди не веде жодна дорога

Adv

Мовиться про село Супай, яке лежить на дні Великого каньйону. Його вважають одним з найвіддаленіших населених пунктів США. Детальніше про те, як живе село Супай, розповідає Visit Arizona.

Що відомо про американське село Супай?

У Супаї живуть близько 200 місцевих мешканців. Усі вони – представники корінного американського племені хавасупаї, які живуть у цій частині Великого каньйону вже багато поколінь. Громада зберегла свою ідентичність і традиції, а географічна ізольованість досі впливає на повсякденне життя місцевих жителів. Наприклад, продукти й інші засоби виживання в село доставляють на мулах.

До Супаю не ведуть автомобільні дороги, адже через складний рельєф місцевості прокласти їх просто неможливо. До найближчої дороги, якою можуть їздити автомобілі, – близько 13 кілометрів. Тож мули стали справжніми рятівниками для громади. Вони проходять складними стежками, щоб дійти до села: спуск у каньйон триває приблизно 3 години, а підйом назад може зайняти цілих 5 годин.

До Супаю можна дістатися гелікоптером, але це задоволення не з дешевих. Водночас пішки такий шлях подолати складно.

Але найбільшою особливістю цього села є його дивовижна природа. Попри розташування у посушливій пустельній місцевості, Супай буяє зеленню. Село розташоване поміж скель та мальовничих краєвидів. Тут є навіть бірюзові водоспади Хавасу, які різко контрастують із сухою жовтою місцевістю.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водоспади Хавасу / Фото Jorge Pereira

Супай не належить до Національного парку Великого каньйону, а туризм тут суворо контролює племінна рада хавасупаї. Щоб відвідати село, потрібен спеціальний дозвіл та бронювання через офіційні ресурси племені. Отримати дозвіл не так просто, тож не лише складна дорога є перешкодою для туристів.

Контрастна місцевість Супаю / Фото Cassie Markham

Туристи можуть залишитися з наметом у кемпінгу біля водоспадів. Дозвіл на перебування видають не більше як на 3 ночі.