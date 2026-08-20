Все більше мандрівників перед поїздкою наклеюють клейку стрічку на колеса валізи, повідомляє cronista.com.

Навіщо клеїти стрічку на колеса валізи?

Вона створює тимчасовий захисний шар між колесом і поверхнею, якою котиться багаж. Під час подорожі валіза буває в аеропортах, на вокзалах, вулицях, готелях та на багажних конвеєрах. Колеса постійно контактують із пилом, піском та дрібним сміттям. Стрічка може затримувати частину цього бруду на собі, а після повернення її можна просто зняти та очистити колеса. Водночас це лише додатковий захист, який не замінює регулярного догляду за багажем.

Чи справді стрічка захищає колеса від зносу?

Колеса валізи під час кожної поїздки зазнають тертя, коли котяться по асфальту, плитці, бруківці та інших нерівних поверхнях. Через це пластик або гума поступово зношуються. Додатковий шар стрічки може трохи зменшити контакт колеса з поверхнею та пом'якшити тертя.

Залежно від матеріалу він також може зменшити шум від жорстких коліс на нерівній підлозі. Деякі мандрівники використовують стрічку ще і для оцінки навантаження на колеса. Якщо після дороги вона сильно потерта, змістилася або порвалася, це може свідчити про значне тертя.

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Як правильно наклеїти стрічку на колеса?

Перед нанесенням стрічки колеса потрібно очистити та висушити. Пил, пісок і волога можуть завадити їй добре триматися. Потім стрічку можна намотати на протектор колеса одним – двома витками.

Важливо не закривати осі, боки та поворотний механізм, адже колесо має вільно обертатися. Після завершення поїздки стрічку бажано зняти. Якщо залишився клей, його потрібно очистити перед зберіганням валізи.

Яку стрічку краще обрати?

Для цього способу радять використовувати міцну клейку стрічку, стійку до тертя та вологи. Ще один варіант — це самозчіпна силіконова стрічка. Вона прилипає сама до себе та утворює гнучкий шар навколо колеса, при цьому може залишати менше липких слідів.

Малярна стрічка підходить гірше, оскільки може швидко пошкодитися від води та тертя. Деякі ізоляційні стрічки також можуть бути надто тонкими або зміщуватися під впливом тепла. Головне обрати міцний матеріал і перевірити, щоб він не заважав обертанню колеса.

Як доглядати за колесами валізи?

Після кожної поїздки варто очистити колеса від пилу, піску та дрібного сміття та перевірити, чи нічого не заважає їхньому руху. Також потрібно оглянути осі, оскільки там можуть застрягати нитки, волосся та інше сміття.

Перед новою подорожжю варто переконатися, що всі колеса вільно обертаються і не мають тріщин чи сильного зносу. Валізу бажано зберігати в сухому місці, а без потреби не тягнути по дуже нерівних поверхнях.