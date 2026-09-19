Користувачка тіктоку під ніком charlottenorth показала простий лайфхак, для якого знадобиться лише великий крабик. Такий спосіб може ускладнити кишеньковому злодієві непомітне відкриття сумки або рюкзака.

Як зафіксувати блискавку сумки за допомогою крабика?

Коли сумка повністю закрита, один із зубців великого крабика потрібно просунути в бігунок застібки-блискавки. Сам аксесуар після цього фіксують на сумці. У результаті блискавку не можна просто розсунути одним рухом. Спочатку людині доведеться зняти або посунути крабик, що може ускладнити швидкий доступ до вмісту сумки.

Як треба використовувати крабик: дивитись відео

Ще один плюс такого способу захисту – це його естетичність. Можна підібрати окремий крабик, який пасуватиме саме до вашої сумки, тож злодій навіть не здогадається, що це спеціальний засіб для захисту речей. Водночас такий спосіб працює лише із сумками, які мають застібку-блискавку. Тому варто бути обачними та завжди тримати свої речі близько до себе, особливо у людних місцях!