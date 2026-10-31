Туристи недооцінюють це місто в Італії: у листопаді сюди дешеві авіаквитки

Рим, Венеція та Барі вже давно стали популярними туристичними напрямками Італії. Проте на північному сході країни, біля кордону зі Словенією, розташоване місто Трієст, яке має зовсім інший характер.

Його архітектура, широкі площі та історичні кав’ярні нагадують часи панування Габсбурзької монархії, коли місто було одним із найважливіших портів імперії, пише Interia Kobieta.

Трієст розташований на узбережжі Адріатичного моря в регіоні Фріулі-Венеція-Джулія. Його нерідко називають найменш італійським містом Італії через поєднання італійських, австрійських, словенських і центральноєвропейських культурних впливів.

Це помітно не лише в архітектурі, де класицизм сусідить із неоготикою та модерном, але й у місцевій кухні.

Що подивитися в Трієсті?

Знайомство з містом варто розпочати з площі Єдності Італії. Вона розташована безпосередньо біля моря й оточена величними будівлями. Серед них – міська ратуша з годинниковою вежею та палац Піттері. Неподалік розташована площа Пьяцца делла Борса з колишньою фондовою біржею. Її фасад нагадує давньогрецький храм.

Ще одна локація для прогулянок – пірс Моло Аудаче завдовжки 246 метрів. Звідси відкривається краєвид на Адріатичне море, міський порт і набережну.

Окремої уваги заслуговують історичні кав’ярні Трієста. У XIX столітті вони були місцем зустрічі письменників та інтелектуалів. Тут є Caffè Tommaseo, яке працює з 1830 року і вважається найстарішим кафе міста.

Що відвідати поблизу Трієста?

Для знайомства з містом радять виділити щонайменше 3 дні. Частину часу можна присвятити історичному центру і узбережжю, ще один день – поїздці до замку Мірамаре та печери Гротта Гіганте.

Замок Мірамаре розташований приблизно за 8 кілометрів від центру міста. Його збудували у 1856 – 1860 роках для ерцгерцога Максиміліана Габсбурга та його дружини Шарлотти.

Сьогодні відвідувачі можуть оглянути історичні інтер’єри резиденції й прогулятися великим парком з фонтанами, скульптурами й екзотичними рослинами. Замок розташований за 8 кілометрів від центру міста.

Ще одна цікава локація – Гротта Гіганте, розташована приблизно за 10 кілометрів від Трієста. Це величезна підземна печера, відкрита для відвідувачів у 1908 році. Її головна зала сягає 98 метрів заввишки та 167 метрів завдовжки.

Скільки коштують квитки до Трієста?

Листопад ідеально підходить для спокійної подорожі до Трієста. Туристів у цю пору набагато менше, а історичні вулиці, кав’ярні чи набережні набагато доступніші.

У листопаді прямі авіарейси з Кракова до Трієста можна знайти від 1500 гривень в обидва боки. Переліт триває приблизно 1,5 години, однак вартість квитків залежить від дати і наявності місць.

Трієст стане цікавою альтернативою туристичним містам Італії. Тут можна поєднати відпочинок на Адріатичному узбережжі з прогулянками історичним центром, знайомством з місцевою кухнею та архітектурною спадщиною Австро-Угорської імперії.