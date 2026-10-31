Туристи недооцінюють це місто в Італії: у листопаді сюди дешеві авіаквитки

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Його архітектура, широкі площі та історичні кав’ярні нагадують часи панування Габсбурзької монархії, коли місто було одним із найважливіших портів імперії, пише Interia Kobieta.

Трієст розташований на узбережжі Адріатичного моря в регіоні Фріулі-Венеція-Джулія. Його нерідко називають найменш італійським містом Італії через поєднання італійських, австрійських, словенських і центральноєвропейських культурних впливів.

Це помітно не лише в архітектурі, де класицизм сусідить із неоготикою та модерном, але й у місцевій кухні.

Що подивитися в Трієсті?

Знайомство з містом варто розпочати з площі Єдності Італії. Вона розташована безпосередньо біля моря й оточена величними будівлями. Серед них – міська ратуша з годинниковою вежею та палац Піттері. Неподалік розташована площа Пьяцца делла Борса з колишньою фондовою біржею. Її фасад нагадує давньогрецький храм.

Ще одна локація для прогулянок – пірс Моло Аудаче завдовжки 246 метрів. Звідси відкривається краєвид на Адріатичне море, міський порт і набережну.

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Окремої уваги заслуговують історичні кав’ярні Трієста. У XIX столітті вони були місцем зустрічі письменників та інтелектуалів. Тут є Caffè Tommaseo, яке працює з 1830 року і вважається найстарішим кафе міста.

Що відвідати поблизу Трієста?

Для знайомства з містом радять виділити щонайменше 3 дні. Частину часу можна присвятити історичному центру і узбережжю, ще один день – поїздці до замку Мірамаре та печери Гротта Гіганте.

Замок Мірамаре розташований приблизно за 8 кілометрів від центру міста. Його збудували у 1856 – 1860 роках для ерцгерцога Максиміліана Габсбурга та його дружини Шарлотти.

Сьогодні відвідувачі можуть оглянути історичні інтер’єри резиденції й прогулятися великим парком з фонтанами, скульптурами й екзотичними рослинами. Замок розташований за 8 кілометрів від центру міста.

Ще одна цікава локація – Гротта Гіганте, розташована приблизно за 10 кілометрів від Трієста. Це величезна підземна печера, відкрита для відвідувачів у 1908 році. Її головна зала сягає 98 метрів заввишки та 167 метрів завдовжки.

Скільки коштують квитки до Трієста?

Листопад ідеально підходить для спокійної подорожі до Трієста. Туристів у цю пору набагато менше, а історичні вулиці, кав’ярні чи набережні набагато доступніші.

У листопаді прямі авіарейси з Кракова до Трієста можна знайти від 1500 гривень в обидва боки. Переліт триває приблизно 1,5 години, однак вартість квитків залежить від дати і наявності місць.

Трієст стане цікавою альтернативою туристичним містам Італії. Тут можна поєднати відпочинок на Адріатичному узбережжі з прогулянками історичним центром, знайомством з місцевою кухнею та архітектурною спадщиною Австро-Угорської імперії.