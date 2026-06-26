Як бюджетним туристам відпочити у Греції: поради для економії

Греція – це та країна, яка підійде навіть для бюджетних туристів. Якщо знати куди їхати і на чому варто економити, то відпустка тут може виявитися дуже доступною.

Туристичний путівник Lonely Planet поділився порадами для туристів з обмеженим бюджетом, завдяки яким вони зможуть побачити Грецію і не залишити там усі свої гроші.

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Як відвідати Грецію з обмеженим бюджетом?

Найперше варто зрозуміти, що у Греції є острови, де бюджетно відпочити точно не вийде. Наприклад, на Санторіні та Міконосі ціни дуже високі. Крім того, у липні і серпні в Греції пік сезону, тому знайти вигідні пропозиції буде складніше. Краще їхати на початку літа або вже восени, коли туристів менше і готель зменшують ціни.

Найдешевше поїздка у Грецію обійдеться взимку. Так, на пляжний відпочинок у цей сезон розраховувати не варто, але можна просто помилуватися красою природи, відвідати різні туристичні пам'ятки без натовпів та відчути колорит країни.

Відпочинок у Греції / Фото Depositphotos

Туристам з обмеженим бюджетом не варто подорожувати між островами, оскільки квитки на пороми – недешеві. Краще обрати одне місце, в якому ви будете жити, і повністю його дослідити.

Щоб економити на харчуванні, обирайте ті заклади, які відвідують місцеві. Зазвичай вони розташовані за одну – дві вулиці від популярної туристичної локації. Або ж можна замовляти їжу на виніс – Греція славиться своїми смачними гіросами (схожі на шаурму), які коштують всього 3 – 5 євро.



Гірос у Греції / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Експерти також радять бронювати квитки, які передбачають доступ одразу на кілька локацій. Наприклад, на острові Пелопоннес є мальовниче високогірне містечко Калаврита. Купуючи квиток до Печери озер відвідувачі можуть безкоштовно покататися історичною залізницею Одонтотос. Чимало музеїв у Греції пропонують схожі комбо-пропозиції, про які треба запитувати.

До речі, у першу і третю неділю місяця вхід у музеї та історичні пам'ятки Греції є безкоштовним.

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Які ціни у Греції?

Для розуміння, скільки доведеться витрачати щодня, наводимо орієнтовні ціни на базові продукти і послуги у Греції:

проїзд в автобусів – від 1,5 євро;

одноденний проїзний на метро в Афінах з необмеженою кількістю поїздок – 4 – 5 євро;

шезлонг на пляжі – 5 – 12 євро за один;

вечеря в таверні на двох – від 30 – 40 євро;

лате – 4 євро;

грецька кава – 1 євро;

мусака – 10 – 15 євро;

спанакопіта (пиріг зі шпинатом, який можна купити в пекарні) – 2 – 3 євро.

Тож, якщо уникати пік сезону й не відвідувати дорогі ресторани, то відпочинок у Греції може бути цілком доступним.