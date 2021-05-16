Олешківські піски: як утворилась унікальна для півдня України природна зона

Олешківські піски неподалік Херсона займають значну територію Таврії – понад 160 тисяч гектарів. Ukraïner розповів про унікальну напівпустелю, що дісталась у спадок від льодовиків.

Олешківські піски — це виняткова для півдня України природна зона, де можна побачити незвичайні екосистеми та рідкісні види рослин. Вивчення цих територій триває досі, а науковці продовжують робити відкриття.

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Як утворилася ця природна зона

Дослідники вважають ці піщані масиви напівпустелею, поява якої зумовлена природними процесами, а розвиток – господарською діяльністю людини.

Так, внаслідок танення льодовиків на півночі України, сюди були принесені масиви піску. Згодом, у ХІХ — першій половині ХХ століть, на цій території випасали овечі стада у сотні тисяч голів.



Олешківські піски – унікальне місце в Україні / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

Коли худоба виїла всю траву, піски почали рухатись, розширюючи загальну площу піщаних масивів. Через значну (як для пустелі) кількість опадів і особливий температурний режим ці території не можна класифікувати як пустелю.

Військовий полігон ЗСУ

Частину території займає військовий полігон, на якому у 2016 році відновили навчання ЗСУ. Довкола висадили кільце дерев завширшки близько 3,5 кілометра.

Кільце мало маскувати військовий об'єкт від сторонніх очей. Також це перешкоджало вітру розносити піщані маси далі (за ніч на городи сусідніх поселень могло навіяти до пів метра піску).

Природний парк "Олешківські піски"

Його заснували не так давно. Ідея створення почала втілюватися в життя у 2004 році. Спочатку планували включити до парку землі загальною площею близько 46 тисяч гектарів.

Та у заповідний фонд вдалося включити значно меншу територію. Все через бюрократичну тяганину й плутанину з документами. Зараз загальна площа парку сягає майже 12 тисяч гектарів.

Буркути – унікальна оаза

На території пісків є дивовижне місце – Буркути. Це оаза, де збереглися ліси. Цікаво, що ясеневий ліс на півдні України можна побачити лише там, а вік окремих дерев сягає 130−150 років.

Що парк пропонує відвідувачам

Навесні там можна спостерігати, як цвітуть декілька видів диких орхідей. Урочище багате на реліктові види льодовикового періоду: унікальні мохи, лишайники, папороті.

Іван Мойсієнко, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету вважає, що таким місцям туризм безперечно потрібен. Тим паче що відвідування національних парків є важливим елементом екологічного виховання.

Для школярів одна поїздка в національний парк із цікавою екскурсією матиме набагато більший вплив, ніж сотні розповідей з картинками у класі,

– наголосив він.

Територія відкрита для туристів. Попри те, що інфраструктура поки не ідеальна, парк має що запропонувати відвідувачам. Можна прогулятися маркованими стежками й заночувати в наметі.



Іван Мойсієнко у парку "Олешківські піски" / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

Періодично до національного природного парку "Олешківські піски" також прибувають наукові експедиції з-за кордону: з Європи, країн Азії чи Африки.

"Це місце ще не стало туристичною Меккою і поки має правильний баланс між рекреацією та охороною", – підкреслив Олександр Ходосовцев, доктор біологічних наук.

Більше про Олешківські піски: дивіться у відео Ukraїner



Зауважимо, що Ukraїner – це волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.