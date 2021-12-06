Експерти зазначають, що це пов'язане із недосконалістю систем бронювання. Причому трапляється подорожчання як на лоукостерах, так і у звичайних авіакомпаній.

Цікаво ТОП-5 найкращих курортів Європи, де можна покататись на лижах

Чому так трапляється

Часто, якщо в системі залишився лише один квиток за 100 доларів, а наступний коштує 150 – система порахує обидва квитки за вищим тарифом. Саме тому у підсумковій вартості ви побачите ціну не 250 доларів, а 300 доларів.

Заощадити в такій ситуації просто: потрібно забронювати квитки окремо.

Як зекономити при бронюванні квитків на кількох осіб

Як зекономити при бронюванні квитків на кількох осіб / Фото Pexels

Перед тим, як замовляти авіаквиток на кількох людей, завжди перевіряйте, скільки він коштує для одного пасажира.

Якщо ви бронюєте для трьох осіб та більше, спочатку перевірте вартість квитка для одного, а потім трьох. Якщо базова ціна у перерахунку на людину не підніметься, сміливо бронюйте авіаквитки одразу на всіх.

Якщо базова ціна збільшилася, здійсніть пошук на двох, трьох людей і так далі, щоб зрозуміти скільки дешевих квитків насправді залишилося.

До речі, деякі авіакомпанії та пошукові системи квитків можуть підіймати ціну квитків, якщо ви часто здійснюєте пошук. Щоб уникнути націнки, експерти радять увійти на сайт з іншого пристрою або анонімної вкладки браузера.