Працівниця круїзного лайнера дала 5 порад, як точно уникнути морської хвороби

Подорож на круїзному лайнері – це мрія багатьох людей. Однак є один нюанс – відпустку може повністю зруйнувати морська хвороба. Саме через це деякі люди так ніколи й не наважуються спробувати такий вид відпочинку.

Люсі, яка багато років пропрацювала на круїзному лайнері, поділилася своїми хитрощами, як уникнути морської хвороби ще до того, як вона встигне початися. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Daily Mail.

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Правильно обирайте каюту

Розташування каюти на лайнері – це один з факторів, який найбільше впливає на розвиток морської хвороби. Найкраще обирати номери посередині корабля, а не в передній чи кормовій частині. Те саме стосується і поверхів – у каютах на нижніх та вищих поверхах захитувати буде більше, оскільки там більше відчувається рух лайнера.

Внутрішня каюта – це те, чого Люсі наполегливо радить уникати. У такому просторі рівновага порушується, і в людини швидше виникає морська хвороба. Важливо обирати каюту з вікном або балконом, щоб бачити море і горизонт.

Для новачків – круїзи з нетривалим перебуванням у морі

Якщо ви вперше вирушаєте й подорож на круїзному лайнері, то обирайте такий тур, де передбачено якомога менше днів у морі, а більше – на суші.

У нас були люди, які приїжджали у свій перший круїз, а це був двотижневий трансатлантичний перетин. Вони весь час блювали, а потім пообіцяли більше ніколи не відправлятися в круїз,

– розповіла Люсі.

Круїзи, у яких плавання тривають по кілька днів, розраховані на досвідчених мандрівників.

Також варто перевіряти водойми, які заплановані у маршруті. Наприклад, Бассова протока на південь від Австралії чи Біскайська затока є дуже неспокійними, а тому ризики морської хвороби зростають.



Відпочинок на круїзному лайнері / Фото G.isle px, Pexels

Уникайте медпункту на лайнері

Люсі радить усі мандрівникам брати усі ліки з собою, аби не відвідувати медпункт на лайнері. По-перше, це забирає багато часу, а, по-друге, це дуже дорого. Ліки проти морської хвороби, браслети та пластирі, які зменшують симптоми нудоти – мастхев.

Припиніть пити воду

Багато людей під час нудоти літрами п'ють воду, бо думають, що вона може допомогти. Насправді вода навпаки може викликає блювоту. Краще у такі моменти поїсти.

Я знаю, що останнє, що хочеться робити під час морської хвороби, – це їсти. Та якщо з'їсти хоч половину скибочки хліба, то стане легше,

– наголосила жінка.

Народні методи

Варто спробувати й народні методи, які допомагають впоратися з морською хворобою:

імбирний чай;

зелені яблука.

Якщо дотримуватися цих порад, то відпустка на круїзному лайнері точно мине без "сюрпризів".