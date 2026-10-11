5 хвилин на піраміди, решта – викачування грошей: як туристів обдурюють на екскурсіях в Єгипті

Ні для кого не секрет, що у Єгипті місцеві просто обожнюють "розводити" туристів на гроші: називати втричі більші ціни, робити фото, а потім вимагати гроші, тощо. Але найгірше, коли туристи платять за екскурсію на піраміди і мріють відчути атмосферу Стародавнього Єгипту, а в результаті з них просто вимагають гроші на кожному кроці.

Турист з України поділився негативним досвідом екскурсії на піраміди у своєму тікток-блозі @dglubokiy. Хлопець заплатив 130 доларів за поїздку в Каїр, але у результаті вартість екскурсії зросла ще на кілька десятків доларів.

Як українських туристів розвели на гроші в Єгипті?

Туристи хотіли побачити піраміди, зробити красиві фото й загалом зануритися в атмосферу найдавнішої цивілізації світу. Дорога до Каїру була неблизька, тож трансфер з готелю виїжджав о 3:30. Але, як з'ясувалося, це не дуже того вартувало.

По приїзду в Каїр туристів одразу повели на човен і сказали заплатити по 10 доларів за прогулянку Нілом. Ніхто не пропонував екскурсію човном – її просто нав'язали як обов'язкову. Туристи, своєю чергою, побоялися відмовитися, бо не знали, чи довезуть їх потім назад у готель.

Коли ж нарешті група приїхала до пірамід, то усіх почали примусово саджати на верблюдів й вимагати за це ще по 20 доларів з кожного. На цей раз українці вже хотіли відмовитися, але гід почав наполягати, що їхати повинна вся група, адже він ні за ким вертатися не буде й нікого не шукатиме.

У результаті біля Сфінкса у туристів було лише 25 хвилин. За цей час вони мали помилуватися одним з семи чудес світу та встигнути зробити фото, що було практично нереально. На дослідження експозиції Великого Єгипетського музею туристам виділили 2 години.

У готелі відпочивальникам обіцяли, що під час екскурсії відвезуть їх на шопінг на великий ринок. Насправді ж групу повезли в один магазин для туристів, де їм настирливо пропонували купити чаї, ліки проти усіх хвороб світу та парфуми.

Українець поділився негативним досвідом екскурсії на піраміди: відео

У коментарях до цього відео багато туристів підтвердили, що зіштовхнулися з аналогічною схемою. Дехто пережив той самий досвід багато років тому, що свідчить про те, що такі екскурсії стали типовими. Один користувач тіктоку навіть написав, що їм на піраміди дали всього 5 хвилин.

Більшість туристів радили самостійно добиратися в Каїр або шукати інші екскурсії, а не бронювати її в готельного гіда.