Ситуація невтішна: як українські туристи добираються додому через обстріли на Близькому Сході

Масовані атаки Ірану на Близькому Сході паралізували авіасполучення у регіоні та поставили під загрозу роботу ключових хабів. Повітряний простір над частиною країн закрили, великі авіакомпанії скасували або перенесли рейси, а один із найбільших транзитних центрів світу – аеропорт у Дубаї – опинився під ударом. Через це багато українських туристів не можуть добратися додому.

Ситуація на Близькому Сході вже вдарила по сфері туризму – дехто застряг у транзитних зонах, інші змушені шукати альтернативні маршрути через треті країни. Як українці повертаються додому в умовах ескалації та що радять тим, хто тільки планує подорож читайте у матеріалі 24 Каналу.

У якій ситуації опинилися українські туристи?

Туристична агентка зі Львова Олена Матвіяс розповіла, що ситуація наразі невтішна. Об'єднані Арабські Емірати заявили, що компенсують витрати на харчування і проживання тим туристам, які застрягли в країні через скасовані авіарейси. Однак це стосується не всіх еміратів. Якщо в Абу-Дабі та Рас-ель-Хаймі за туристів дійсно заплатить уряд, то в Дубаї українці змушені платити самостійно.

З огляду на недешеві ціни в готелях і те, що багато туристів не мають можливості продовжити дорогу відпустку, на яку і так довго відкладали кошти, турагентка радить шукати дешевше житло на місцевому сайті Dubizzle.

Ввечері 2 березня авіакомпанія Emirates заявила, що відновлює обмежену кількість рейсів з аеропортів Дубая, однак про стабільне сполучення наразі не йдеться. За словами Олени Матвіяс, вилетіти можна з аеропорту в столиці Оману Маскату. Добратися туди з Дубаю можна на автомобілі і вже на місці купити квиток у будь-яку країну Євросоюзу або у Стамбул – звідси буде простіше повернутися додому в Україну.

Постраждали і ті туристи, які відпочивали у країнах Азії, а повертатися мали з пересадкою у Дубаї. Багатьом довелося летіти з величезним стикуванням – через Сінгапур, Куала-Лумпур, Ефіопію та Китай. Користувачка threads @stars_shooting_ розповіла, що на неї чекає справжнє шоу "Орел і Решка", адже на неї чекає дорога Балі – Куала-Лумпур – Сінгапур – Ефіопія – Стамбул – Краків. Як з'ясувалося, таких туристів зараз чимало.

Аеропорт Сінгапуру / Фото Depositphotos

Чи буде евакуація українців з Близького Сходу?

У МЗС закликали українців, які вимушено перебувають в ОАЕ або Бахрейні, заповнити інформаційно-облікову форму. Ця форма є основним засобом зв'язку з консульським відділом Посольства України в ОАЕ.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі МЗС та ГУР спільно працюють над питанням евакуації українців з країн Близького Сходу, а усі звернення громадян відстежують.

Куди зараз не варто летіти на відпочинок?

Олена Матвіяс радить утриматися від відпочинку у країнах Близького Сходу, а якщо дуже хочеться екзотики, то летіти з пересадками у Франкфурті або Стамбулі. Однак вона зауважила, що і ціни зараз сильно зросли.

Раджу бронювати ті напрямки, з яких до України можна добратися наземним транспортом, – це країни Європейського Союзу, Албанія і Туреччина. Така ситуація вже була у 2020 році, коли розпочалася пандемія коронавірусу. Тоді туристи у Єгипті могли чекати на рейс 3 – 8 днів, бо чартерів не вистачало на всіх,

– пояснила турагентка.

Якщо хочеться не типового європейського відпочинку, а чогось цікавішого, то можна обрати між Канарськими островами та Мадейрою. Вони розташовані у Європі, але завдяки клімату і океану природу тут дуже відрізняється.