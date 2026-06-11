Не ведіться на "безкоштовні" закуски: місцева мешканка розповіла, як економити у Португалії

Португалія – це якрава країна з м'яким кліматом, мальовничим узбережжям та невимушеним ритмом життя. Водночас багато мандрівників побоюються, що відпочинок тут може суттєво вдарити по бюджету. Насправді ж навіть у цій популярність європейській країні можна знайти чимало способів заощадити без шкоди для вражень від подорожі.

Жоана Таборда, яка живе у Лісабоні, поділилася з Lonely Planet порадами, які допомагають витрачати менше на транспорт, харчування та розваги. Знання цих кількох простих хитрощів дозволить значно скоротити витрати та побачити більше цікавих місць за ті самі гроші.

Читайте також Як економити у закладах і на таксі: француз розкрив туристам лайфхаки про свою країну

Як туристам зекономити у Португалії?

1. Замовляйте комплексні обіди. Більшість ресторанів у Португалії пропонують відвідувачам спеціальну фіксовану пропозицію на обід, яка значно дешевша, ніж якщо замовляти інші страви. Зазвичай комплексний обід коштує до 10 євро.

2. Не їжте закуски у ресторанах. Поки туристи сидять за столиком і чекають на своє замовлення, офіціанти часто виносять їм різні закуски – оливки, хліб, чипси. Багато хто вважає, що це просто комплімент від закладу і починає їсти. Насправді ж ці закуски потім обов'язково додадуть у чек. Якщо ви не хочете витрачати додаткові гроші, одразу ввічливо відмовтеся від закусок.

3. Купіть проїзний на транспорт. Пересуватися громадським транспортом у Португалії значно вигідніше з проїзним. У Лісабоні така картка називається Navegante, а у Порту – Andante. Для мандрівок потягами між містами варто бронювати квитки щонайменше за тиждень, щоб зекономити до 50%.

4. Відвідуйте музеї у неділю. Багато місцевих музеїв, серед яких музей Лісабону і Музей Галуста Гюльбенкяна, мають безкоштовний вхід у неділю. Крім того, у Міжнародний день музеїв, який відзначають 18 травня, майже всі португальські музеї не беруть у відвідувачів плату за вхід.

5. Купуйте напої у магазинах. Жоанна радить туристам не замовляти дорогі коктейлі у ресторанах і барах, а купувати вино у супермаркетах, щоб зекономити. Місцеві мешканці зазвичай беруть вино і йдуть на оглядові майданчики, щоб спостерігати за заходом сонця.

Що ще туристам варто знати про Португалію?

Столицю Португалії Лісабон визнали найкращим містом для експатів у 2026 році. У рейтингу Global Citizen Solutions воно отримало 88,49 бала. Лісабон ідеально підходить для людей, які хочуть переїхати в нову країну задля балансу роботи, відпочинку і якості життя.

Цікаво, що у Португалії є й найкращий пляж у всій Європі – Монте-Клеріго, який розташований на узбережжі Коста-Вісентіна у південно-західній частині країни. Він здобув найкращі оцінки за критеріями доступності, природної краси, пляжних послуг і загальної атмосфери.