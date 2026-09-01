Навіщо кидати пляшку води під ліжко у готелі: простий трюк, який може заспокоїти туристів

Після заселення до готелю мандрівники зазвичай перевіряють номер, кладуть речі та вирушають відпочивати. Однак досвідчена бортпровідниця радить виконати ще одну просту дію, яка не потребує ані спеціальних знань, ані додаткового часу.

Естер Стурус, бортпровідниця нідерландської авіакомпанії KLM, поділилася простим лайфхаком, який може допомогти туристам почуватися безпечніше в готельному номері. Вона радить виконати одну нескладну дію одразу після заселення. Порада особливо може зацікавити тих, хто часто подорожує самостійно та почувається неспокійно в незнайомому місці.

У чому полягає готельний лайфхак?

Після заселення до номера бортпровідниця радить взяти пляшку води та прокотити її під ліжком. Важливо простежити, чи з'явиться вона з іншого боку. Якщо пляшка вільно виїде назовні, це означатиме, що під меблями нікого немає. Такий простий прийом дає змогу перевірити простір під спальним місцем, не нахиляючись до підлоги та не намагаючись самостійно заглянути туди.

Крім того, якщо там справді хтось ховається, людина може подумати, що гість просто випадково закотив пляшку і не помітив її. Це може дати вам кілька додаткових секунд, щоб вийти з номера та звернутися по допомогу.

Що робити, якщо пляшка не виїхала?

Якщо пляшка не з'явилася з іншого боку, – це може стати приводом для додаткової обережності. У такій ситуації туристу варто звернутися на рецепцію та попросити працівників готелю перевірити номер. Не варто самостійно намагатися з'ясувати, чому пляшка не виїхала. Працівники готелю можуть оглянути простір під ліжком і переконатися, що з номером усе гаразд. Водночас Стурус наголошує, що ймовірність знайти когось, хто ховається під ліжком, невелика.

Тому цей лайфхак насамперед може допомогти мандрівникам почуватися спокійніше. Особливо корисним він може бути для людей, які подорожують самі. У незнайомому готелі навіть проста перевірка приміщення може дати додаткове відчуття впевненості.