Эстер Стурус, бортпроводница нидерландской авиакомпании KLM, поделилась простым лайфхаком, который может помочь туристам чувствовать себя в гостиничном номере в большей безопасности. Она советует выполнить одно несложное действие сразу после заселения. Этот совет особенно может заинтересовать тех, кто часто путешествует в одиночку и чувствует себя неспокойно в незнакомом месте.

В чем заключается этот гостиничный лайфхак?

После заселения в номер бортпроводница советует взять бутылку воды и прокатить ее под кроватью. Важно проследить, появится ли она с другой стороны. Если бутылка свободно выкатится наружу, это будет означать, что под мебелью никого нет. Такой простой прием позволяет проверить пространство под спальным местом, не наклоняясь к полу и не пытаясь самостоятельно заглянуть туда.

Кроме того, если там действительно кто-то прячется, человек может подумать, что гость просто случайно закатил бутылку и не заметил ее. Это может дать вам несколько дополнительных секунд, чтобы выйти из номера и обратиться за помощью.

Что делать, если бутылка не выкатилась?

Если бутылка не появилась с другой стороны, это может стать поводом для дополнительной осторожности. В такой ситуации туристу стоит обратиться на ресепшн и попросить сотрудников отеля проверить номер. Не стоит самостоятельно пытаться выяснить, почему бутылка не выехала.

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Сотрудники отеля могут осмотреть пространство под кроватью и убедиться, что с номером все в порядке. В то же время Стурус отмечает, что вероятность найти кого-то, кто прячется под кроватью, невелика.

Поэтому этот лайфхак, прежде всего, может помочь путешественникам чувствовать себя спокойнее. Особенно полезным он может быть для людей, путешествующих в одиночку. В незнакомой гостинице даже простая проверка помещения может дать дополнительное чувство уверенности.