Як українцям безкоштовно отримати візу в Південну Корею і чому знадобляться 2 тисячі доларів

Подорож до Південної Кореї може здатися непростою ще на етапі підготовки документів. Українцям потрібно заздалегідь оформити візу, підтвердити мету поїздки та продемонструвати свою фінансову спроможність. Водночас сам процес подачі не такий складний, як може здатися на перший погляд.

Українка @kristikuzenko розповіла, як абсолютно безкоштовно оформила корейську візу За її словами, великого секрету тут немає – віза безкоштовна для всіх українців, якщо подаватися на неї самостійно, а не через послуги агентств.

Як самостійно податися на візу у Південну Корею?

Для оформлення туристичної візи необхідно підготувати такі документи:

бронювання авіаквитків та готелів у Південній Кореї;

довідку з місця роботи або документи про підприємницьку діяльність;

банківську довідку про стан рахунку та рух коштів за останні три місяці;

детальний план перебування в країні на кожен день;

заповнену візову анкету з фотографією;

закордонний паспорт.

Якщо людина працює як ФОП, замість довідки з роботи потрібно надати витяг з Єдиного державного реєстру та податкову декларацію за останній квартал.

Навіщо для безкоштовної візи потрібні 2 тисячі доларів?

Одна з найважливіших вимог стосується фінансового стану туриста. Українка пояснила, що для оформлення візи потрібно отримати в банку довідку про рух коштів за останні три місяці. При цьому на рахунку протягом усього цього періоду має залишатися щонайменше 2 тисячі доларів.

Є й важливий нюанс: кредитні кошти не підходять для підтвердження фінансової спроможності. Так само не можна використовувати рахунок ФОП – потрібен особистий дебетовий рахунок.

Тобто недостатньо просто покласти необхідну суму на картку напередодні подачі документів. Консульство має побачити, що людина стабільно володіє цими коштами протягом визначеного періоду.

Як підготувати анкету та план подорожі?

Окрему увагу варто приділити візовій анкеті. Її можна завантажити на офіційному сайті посольства, де також є приклад заповнення. Документ дозволяється заповнювати як від руки, так і в електронному вигляді. До анкети потрібно вклеїти свіже фото.

Ще один обов'язковий документ – детальний план перебування в Південній Кореї. Його можна скласти у довільній формі, проте важливо розписати програму на кожен день: куди плануєте поїхати, які місця відвідати та як проходитиме подорож.

Усі документи мають бути підготовлені англійською мовою та роздруковані. Якщо оригінали видані українською, до них потрібно додати переклад. За словами мандрівниці, його можна зробити самостійно, без звернення до бюро перекладів.

Вулиця у центрі Сеула / Фото Depositphotos

Куди подавати документи та скільки чекати на візу?

Коли весь пакет документів готовий, його разом із закордонним паспортом потрібно подати до консульського відділу посольства Республіки Корея в Києві. Прийом відбувається у визначені години, які варто заздалегідь перевірити на офіційному сайті дипломатичної установи.

За словами українки, зазвичай розгляд заяви займає близько п'яти робочих днів. При цьому закордонний паспорт залишається у власника. Готову візу не вклеюють у паспорт. Після ухвалення позитивного рішення її потрібно самостійно завантажити з офіційного сайту візового порталу Південної Кореї та роздрукувати.

Є можливість подати документи й тим українцям, які живуть не в Києві. Для цього не обов'язково особисто їхати до столиці: пакет документів може передати довірена особа. Однак для цього потрібно оформити на неї нотаріальну довіреність і підготувати її переклад англійською мовою.

Українка розповіла, як самостійно подалася на корейську візу: відео

Оформлення туристичної візи до Південної Кореї для українців не передбачає консульського збору, але вимагає ретельної підготовки. Тож тим, хто мріє побачити Сеул, відвідати корейські палаци чи познайомитися з місцевою культурою, варто подбати про документи заздалегідь. І пам'ятати, що безкоштовна подача не означає автоматичного схвалення візи – остаточне рішення ухвалює консульство.