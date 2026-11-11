Как украинцам бесплатно получить визу в Южную Корею и почему понадобятся 2 тысячи долларов

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Украинка @kristikuzenko рассказала, как совершенно бесплатно оформила корейскую визу. По ее словам, здесь нет большого секрета – виза бесплатна для всех украинцев, если подаваться на нее самостоятельно, а не через агентства.

Как самостоятельно подать заявление на визу в Южную Корею?

Для оформления туристической визы необходимо подготовить такие документы:

бронирование авиабилетов и отелей в Южной Корее;

справку с места работы или документы о предпринимательской деятельности;

банковскую справку о состоянии счета и движении средств за последние три месяца;

подробный план пребывания в стране на каждый день;

заполненную визовую анкету с фотографией;

загранпаспорт.

Если человек работает как ФЛП, вместо справки с работы необходимо предоставить выписку из Единого государственного реестра и налоговую декларацию за последний квартал.

Зачем для бесплатной визы нужны 2 тысячи долларов?

Одно из важнейших требований касается финансового положения туриста. Украинка объяснила, что для оформления визы необходимо получить в банке справку о движении средств за последние три месяца. При этом на счете в течение всего этого периода должно оставаться не менее 2 тысяч долларов.

Есть и важный нюанс: кредитные средства не подходят для подтверждения финансовой состоятельности. Так же нельзя использовать счет ФЛП – нужен личный дебетовый счет.

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То есть недостаточно просто положить необходимую сумму на карту накануне подачи документов. Консульство должно убедиться, что человек стабильно располагает этими средствами в течение определенного периода.

Как подготовить анкету и план поездки?

Особое внимание стоит уделить визовой анкете. Ее можно скачать на официальном сайте посольства, где также есть образец заполнения. Документ можно заполнять как от руки, так и в электронном виде. К анкете нужно вклеить свежую фотографию.

Еще один обязательный документ – подробный план пребывания в Южной Корее. Его можно составить в произвольной форме, однако важно расписать программу на каждый день: куда планируете поехать, какие места посетить и как будет проходить путешествие.

Все документы должны быть подготовлены на английском языке и распечатаны. Если оригиналы выданы на украинском языке, к ним необходимо приложить перевод. По словам путешественницы, его можно сделать самостоятельно, без обращения в бюро переводов.

Улица в центре Сеула / Фото Depositphotos

Куда подавать документы и сколько ждать визу?

Когда весь пакет документов готов, его вместе с заграничным паспортом нужно подать в консульский отдел посольства Республики Корея в Киеве. Прием осуществляется в определенные часы, которые стоит заранее проверить на официальном сайте дипломатического учреждения.

По словам украинки, обычно рассмотрение заявления занимает около пяти рабочих дней. При этом загранпаспорт остается у владельца. Готовую визу не вклеивают в паспорт. После принятия положительного решения ее нужно самостоятельно скачать с официального сайта визового портала Южной Кореи и распечатать.

Есть возможность подать документы и тем украинцам, которые живут не в Киеве. Для этого не обязательно лично ехать в столицу: пакет документов может передать доверенное лицо. Однако для этого нужно оформить на него нотариальную доверенность и подготовить ее перевод на английский язык.

Украинка рассказала, как самостоятельно подала документы на корейскую визу: видео

Оформление туристической визы в Южную Корею для украинцев не предусматривает консульского сбора, но требует тщательной подготовки. Поэтому тем, кто мечтает увидеть Сеул, посетить корейские дворцы или познакомиться с местной культурой, стоит позаботиться о документах заранее. И помнить, что бесплатная подача не означает автоматического одобрения визы – окончательное решение принимает консульство.