Кілька бортпровідників, які регулярно працюють на далекомагістральних рейсах, розповіли Travel + Leisure, як легше подолати багатогодинний переліт.

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Як комфортно летіти на далекі відстані?

Не соромтеся просити про допомогу

Пасажири можуть звертатися до екіпажу з невеликими проханнями: попросити додаткову ковдру, подушку, гарячу воду, маску для сну чи навіть набір для чищення зубів. На деяких рейсах такі речі доступні і в економкласі.

Пийте достатньо води

Повітря в літаку значно сухіше, ніж у звичайному приміщенні. Через це можуть з’являтися сухість шкіри, головний біль і втома. Бортпровідники радять пити воду ще до посадки та регулярно поповнювати її запаси під час польоту.

Правильно обирайте час для прохань

Якщо хочете змінити місце, краще дочекатися завершення посадки та зльоту. Екіпажу складніше допомагати пасажирам, коли всі ще займають свої місця. Також не варто ходити салоном під час увімкненого знака ременів безпеки.

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Подбайте про боротьбу з тривогою

Якщо ви боїтеся літати, повідомте про це бортпровідників. Вони можуть підтримати та допомогти почуватися спокійніше. Також стануть у пригоді дихальні вправи, заспокійлива музика та фільми.

Рухайтеся під час польоту

На тривалих маршрутах важливо періодично вставати, прогулюватися салоном, коли це дозволено, і розминати ноги. Компресійні панчохи також можуть бути корисними для окремих пасажирів, особливо під час довгих перельотів.

Під час довгого польоту варто час від часу рухатися / Фото Pexels

Подумайте про зручність місця

Місце біля проходу забезпечує більше свободи руху, а біля вікна можна зручніше спертися та відпочити. Вибирайте варіант залежно від власних потреб.

Підготуйте розваги заздалегідь

Завантажте фільми, музику чи книги на телефон або планшет. Також візьміть беруші і маску для сну – вони допоможуть відпочити навіть у галасливому салоні.

Зберіть комфортну ручну поклажу

Покладіть туди зубну щітку, пасту, змінний одяг, зарядні пристрої, павербанк і легкий перекус. Ліки та інші важливі речі також варто тримати при собі, а не в зареєстрованому багажі.

Головний секрет комфортного далекого перельоту – підготуватися до нього заздалегідь. Навіть кілька невеликих речей і корисних звичок допоможуть легше перенести дорогу та почуватися краще після приземлення.