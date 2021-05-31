Маленька країна з великим серцем: 4 вагомі причини провести відпустку у Вірменії

Коронавірус вніс поправки не лише у наше звичне життя, а й в подорожі. Тож не дивно, що ми почали відкривати для себе ті країни, на які раніше не звертали жодної уваги. Однією з них стала Вірменія – маленька країна, оточена горами та неповторними краєвидами. Розповідаємо, як самостійно організувати подорож до Вірменії та назвемо щонайменше 4 причини це зробити!

Останнім часом надзвичайно популярною серед українських туристів є Грузія. Але чомусь багато наших земляків не розглядають Вірменію, а дарма. Це ще одна маленька колоритна країна, яка вкраде ваше серце. А ми розповімо, як до неї добратися та чому варто провести відпустку у Вірменії.

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Як дістатися до Вірменії

До Вірменії здійснюють прямі перельоти українські авіакомпанії МАУ, SkyUp та Bees. Літають вони до Єревану, столиці країни.

Ми для своєї подорожі обрали новий український лоукостер Bees, адже ціни на квитки на нього найнижчі. А сам виліт здійснюється з аеропорту імені Сікорського, що в межах Києва. Це однозначно можна вважати суттєвою перевагою, адже до нього можна швидко та зручно добратися як на громадському транспорті, так і на таксі з залізничного вокзалу.

У залежності від дня тижня він може бути як вечірнім, так і нічним.

Нагадаємо, що для подорожі до Вірменії потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений хоча б за 72 години до вильоту. Також потрапити до країни можна завдяки вакцинації (друга доза повинна бути зроблена не пізніше ніж за 14 днів до в'їзду в країну).



Найдешевше зараз дістатися до Вірменії за допомогою авіакомпанії Bees

Ціни на переліт з Києва до Єревану:

у жовтні можна знайти квитки від 963 гривень в одну сторону;

у липні є дати, коли можна вибратися до Єревану за 1238 гривень в одну сторону.

Наприклад, якщо запланувати відпустку з 8 по 16 липня, то квитки туди-назад обійдуться вам у 2613 гривень на одного.

Зауважимо, що це ціни з ручною поклажею до 7 кілограмів. Якщо ж вам необхідно брати валізу або інший реєстрований багаж, то вартість квитків зростає майже удвічі.

Перше, що здивувало, – наполовину порожній літак. І то з-поміж усіх пасажирів мандрівників було 5 – 6 людей. Решта ж – вірмени, які повертаються додому з роботи. Але був у цьому й суттєвий плюс: ми розуміли, що туристів у країні буде небагато. І наші підозри справдилися, але про це згодом.



Нагадаємо, що і в аеропорту, і в літаку потрібно бути у захисній масці

По прильоту традиційно проходимо митний контроль, а потім показуємо свій негативний ПЛР-тест або сертифікат про зроблену вакцинацію проти COVID-19. І все, вітаємо у Вірменії!

Рекомендація. Для того, щоб бути на зв'язку, варто придбати місцеву SIM-карту. Це буде значно вигідніше, ніж користування роумінгом. Ми, наприклад, купили 2 стартові пакети Vodafone з 5 ГБ трафіку та доступу до соціальних мереж без тарифікації. Обійшлися вони у 300 гривень (5600 драмів).

Курс: 100 вірменських драмів = приблизно 5,5 гривні.

А тепер переходимо до найцікавішого. До самої подорожі Вірменією, а також вивчання цієї чудової країни, розташованої посеред гір. Почати свою подорож слід з поїздки з аеропорту до Єревану. Розділяє їх 10 кілометрів. Можна замовити поїздку за допомогою сервісу виклику таксі або ж скористатися послугами місцевих таксистів. І саме до них ми рекомендуємо звертатися, якщо душа прагне пригод.

4 причини відвідати Вірменію

1. Надзвичайні люди

Ми про сервіс виклику таксі не задумувалися. Тож стали "жертвами" наполегливих таксистів. Відразу ж зауважимо, що вони намагатимуться всіма силами спіймати вас на свій гачок. І хоч ми дуже впиралися, одному з водіїв вдалося нас підкупити своєю харизмою. Він просто сказав: "Вы поедете со мной" (прокрутіть собі цю фразу з виразним гірським акцентом, щоб відчути сповна).

Ми домовилися, що до міста він нас довезе за 5 доларів. Спокійно сіли собі в машину та поїхали в сторону Єревану. Але буквально за 200 метрів від аеропорту наш водій зупинився біля заправки. Ми собі подумали, що йому потрібно просто поповнити запаси палива в автомобілі, але ж ні. Він витягнув туристичну мапу та почав розповідати нам про те, що можна побачити у Вірменії. І тут ми зрозуміли, що старенький дідок, котрого звуть Камо, виявився ще й гідом.



Ми не знали, що попереду на нас очікує надзвичайно багато красивих місць

Почалося усе з простенького порівняння цін офіціалів і того, що він готовий взяти за кожну екскурсію. Ми не довго вагалися, адже зрозуміли, що проґавити таку можливість – справжній гріх. Добив нас величезний альбом з фотографіями, які з ним робили туристи за останні роки. Зійшлися ми на подорожі за 40 доларів в околицях Єревану, але навіть не підозрювали, що це буде настільки круто та драйвово.

P.S. ловіть номер телефона Камо. Він вам знадобиться:

Буквально через 10 хвилин Камо серйозним тоном звернувся до нас: "Ребята, не надо отрезать эти 10 долларов. Едем за 50 долларов, ведь я хочу показать вам больше". Ну і як тут відмовити? Ми, звичайно ж, не відмовили. І тут понеслося...

У нас буквально вимкнулися усі захисні механізми. В кишені сорочки лежить візитка Камо, а на сидіннях його старенького автомобіля – наші рюкзаки з ноутбуками та речами. Саме про рюкзаки ми подумали під час першої зупинки, коли ми стали на місці, з якого відкривається розкішна панорама на гору Арарат (ту, що у Туреччині). До слова, у самій Вірменії є її сестра-гора Араґац, яку можна побачити навіть з Єревану.



Коли ми робили це фото Арарату, наші рюкзаки з Камо поїхали далі

Камо зупиняється і каже, ідіть зробіть собі фото. Ми чемно вийшли з автомобіля, щоб ближче підійти. І тут ми чуємо, що наш гід рушає вперед. "Трясця, там же наші рюкзаки", – вголос сказали ми. Шкірою пішли сироти, адже на таку аферу ми б точно не мали попастися. Але, як виявилося, він просто перепаркувався. І тут ми зрозуміли, що все в порядку.

Найкумеднішою була ситуація, коли Камо сказав нам перелазити через огорожу монастиря. Мовляв, до відкриття залишається понад година, і не хотілося б сидіти й чекати. І цього разу ми чемно виконали те, що він сказав. Без суперечок і сумнівів. Довірилися цьому милому дідку, який не лише возив нас туристичними та не надто місцями, а й розповідав нам легенди й історії, пов'язані з ними.



А ось і сам монастир, який ми побачили, коли перелізли через огорожу

І не лише Камо був максимально душевним. У кожній кав'ярні, у кожному магазині та, навіть, на вулиці було багато людей, які усміхалися нам і робили наш день кращим.

2. Неповторна природа

Але ще більше нас вражала неповторна краса Вірменії. Куди б нас не привіз Камо, усюди ми ходили з роззявленими ротами. Відразу ж зазначимо, що тут не буде переліку місць, які потрібно побачити. По-перше, їх значно більше, ніж знає сам Google. По-друге, ми просто рекомендуємо довіритися Камо, влаштувавши собі індивідуальну екскурсію найкрасивішими місцями країни.

Вірменія – гірська країна. Тож ви зможете помилуватися величезними каньйонами, гірськими річками та неймовірними панорамами. Та й сама природа попрацювала добряче, щоб зробити цю країну надзвичайно привабливою.







Вірменія оточена горами, а також покрита зеленню, що не може не подобатися

Рекомендація.В інакшому випадку буде не надто комфортно вилазити на гори, а також ходити стежками, яких не бачили туристи.

А ще особливої уваги заслуговують монастирі. Їх настільки багато, що просто неможливо злічити. А розташовані вони, як правило, біля каньйонів. Тож видовище ще те. Для нас вишенькою на торті було озеро Севан. До нього ми їхали за 20 тисяч драмів, повертаючись не трасою, а 1000-літньою дорогою, вписаною між гір. Саме ж озеро розташоване на висоті понад 2000 метрів, тож обов'язково потрібно брати з собою теплий одяг, якщо плануєте його побачити. Впирається у величезну водойму острівець, на вершині якого розташований монастир. Підійміться та гляньте на панорами. Ви будете приголомшеними.

А ось кілька фото з озера Севан, яке однозначно варто відвідати кожному:

Камо нам розповів, що побачити усю Вірменію можна щонайменше за 10 днів. І то за умови, що ви щодня кудись їздитимете. Це потрібно врахувати, коли плануєте подорож у цю країну.

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3. Смачна їжа

Вірменська кухня задовольнить як м'ясоїдів, так і вегетаріанців. Але, будемо відвертими, більше вона підійде для перших. І тут не потрібно дивуватися, адже місцеві страви часто мають м'ясну складову. Все логічно: людям у горах потрібно багато працювати, а також багато їсти, щоб довше залишатися ситими.

Важливий момент: здебільшого страви вірменської кухні гострі та пряні. Це потрібно врахувати, щоб не відчувати певний дискомфорт після прийому їжі. Ми ж рекомендуємо завжди замовляти Тан – кисломолочний напій, який допоможе вгамувати бурю у шлунку.



Страви у Вірменії пряні та гострі, а порції – чималенькі

Рекомендація.А також не відмовляйтеся від можливості попоїсти за містом. Останнє дозволить відчути весь колорит, ласуючи тим, що їдять місцеві.

До слова, порції у Вірменії складно назвати маленькими. Тож ми рекомендуємо не замовляти відразу по кілька страв. Є шанси, що у вашому шлунку просто не залишиться місця.

4. Демократичні ціни

Нам сподобалася Вірменія ще й тому, що ціни у ній порівняні з нашими. Це дозволило уникати небажаних стресів, пов'язаних з витратами. У більшості місць можна розрахуватися як місцевою валютою, так і карткою. Але, наприклад, у деяких місцевих бістро та закладах фастфуду картку можуть не приймати. Це також стосується деяких видів громадського транспорту.

Поїздка з аеропорту до Єревана – 90 гривень за 10 кілометрів шляху.

– 90 гривень за 10 кілометрів шляху. Оренда комфортної 2-кімнатної квартири у самісінькому центрі міста – 800 гривень за ніч.

у самісінькому центрі міста – 800 гривень за ніч. Американо – 40, а лате – 55 гривень.

– 40, а – 55 гривень. Ситна вечеря – 2 супи, 2 основні страви – 400 гривень.

Для максимального заощадження можна купувати продукти також у місцевих супермаркетах.

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Наостанок ловіть ще порцію світлин з неповторної Вірменії:

Вірменія – однозначно та країна, яка запам'ятається вам на все життя. У ній ви почуватиметеся максимально комфортно та затишно. Вас оточуватимуть усміхнені та радісні люди, які надихатимуть і вас позбутися негативних думок і емоцій. Тож це саме та країна, яку варто відвідати, якщо вам необхідно перезавантажитися!

Усі фото: Назарій Лазур і Олесь Друкач