Про це заявив мер курортного міста Бодрума Ахмет Арас. Через карантинні обмеження у більшості ресторанів гості не самі накладають собі страви, а це за них роблять спеціальні офіціанти.

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"Думаю, система і далі буде працювати за тим же принципом", – зазначив Ахмет Арас.

Він додав, що це може створити додаткові труднощі для персоналу готелю. Однак з точки зору гігієни та якості таке обслуговування має свої переваги.

Мер Бодрума додав, що близько 90% об'єктів розміщення в місті зараз безпечні для туризму.

У 2020 році, попри пандемію, Туреччину відвідали близько 1,5 мільйона українців. Цього року в країні очікують більше туристів – лише на тиждень прогнозують 326 рейсів.

Спершу для українців скасували ПЛР-тестування для відвідин країни. Для того, щоб туристи почували себе безпечніше, уряд запровадив обов'язкову безпекову сертифікацію усієї своєї туристичної інфраструктури.