Насправді проблема полягає не в тому, що круїзні лайнери самі по собі небезпечні, пише Travel + Leisure. Насправді вони просто створюють середовище, в якому інфекції можуть швидко передаватися між людьми.

Що треба знати про подорож в круїзному лайнері?

На одному судні протягом кількох днів чи навіть тижнів одночасно перебувають тисячі пасажирів і членів екіпажу. Усі вони користуються спільними зонами відпочинку, ресторанами, каютами та іншими приміщеннями, які пришвидшують передачу вірусів через контакт з людьми та забруднені поверхні.

Втім, круїзні лайнери – це не єдине місце, де можна швидко підхопити інфекцію. Подібна небезпека є в аеропортах, літаках, поїздах чи громадському транспорті.

Відмінність лише полягає у тому, що на круїзі люди перебувають значно довше один з одним, а лайнер – це фактично як плавуче місто, де пасажири разом відпочивають, їдять, сплять та проводять дозвілля впродовж багатьох днів.



Круїзний лайнер – це закритий простір на кілька днів чи тижнів / Фото Pexels

Щоб залишатися на круїзному лайнері здоровими, варто регулярно мити руки з милом, підтримувати водний баланс та не користуватися спільним посудом чи напоями з іншими людьми.

Миттю рук варто приділити особливу увагу. Найкраще мити руки перед прийомом їжі та після відвідування громадських туалетів. У пригоді стане також антисептик на спиртовій основі, якщо не буде можливості помити руки.

Хороший сон та достатня кількість рідини допоможуть підтримувати імунну систему, а перед поїздкою експерти рекомендують підготувати невелику дорожню аптечку.

До неї слід додати засоби для регідратації, базові лікарські препарати та антисептик для рук. Також під час подорожі варто взяти знедолювальні, антигістамінні препарати, засоби від застуди та пакетики з електролітами.

Окремо варто оформити туристичне медичне страхування. Воно може покрити витрати при необхідності під час круїзу.

Та загалом, щоб провести відпустку й не захворіти, достатньо лише дотримуватися базових правил гігієни, достатньо спати й пити води. У такому разі є всі шанси провести морську подорож без зайвих проблем.