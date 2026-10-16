Пара відвідала 18 країн, безкоштовно живучи у розкішних маєтках: як їм це вдалося

П'ятикімнатні будинки з басейнами, маєтки з кінотеатрами та подорожі до екзотичних країн – усе це може бути доступним навіть із невеликим бюджетом. Одна пара вже відвідала 18 країн завдяки незвичному способу заощаджувати на проживанні.

Британці Еллен Картер та її наречений Коннор Гілл знайшли альтернативу дорогим готелям. Вони доглядають за чужими будинками та домашніми тваринами, поки власники перебувають у відпустці. Як пише The Sun, пара почала так подорожувати у 2022 році, коли обоє ще навчалися та не могли дозволити собі дорогий відпочинок.

Як пара знайшла спосіб жити в розкішних будинках безкоштовно?

Перший досвід догляду за чужим будинком Еллен і Коннор отримали у графстві Бакінгемшир, неподалік від оселі матері дівчини. Просторий маєток у районі Чилтерн-Гіллз мав власну лісову територію, кінотеатр і спортзал. Також пара доглядала за трьома собаками породи вест-хайленд-вайт-тер'єр.

Згодом мандрівники почали користуватися платформою HouseSit Match, яка з'єднує власників житла з людьми, готовими наглядати за будинками і тваринами в обмін на безкоштовне проживання.

Однією з найяскравіших мандрівок стала десятиденна поїздка до Будапешта. Еллен і Коннор жили в п'ятикімнатному будинку з великим садом і приватним басейном. За словами Еллен, це було найрозкішніше помешкання, у якому їм доводилося зупинятися завдяки догляду за чужим житлом. Пара також дуже прив'язалася до собаки на ім'я Чиллі і щодня досліджувала нові місця угорської столиці.

На поїздку вони витратили лише 265 доларів, включно з авіаквитками. Заощадити допомогло те, що мандрівники готували їжу самостійно, а не постійно відвідували ресторани. За 6 років стосунків Еллен і Коннор побували вже у 18 країнах.

Які недоліки має безкоштовне проживання під час подорожей?

Попри економію та комфорт, догляд за чужим житлом вимагає відповідальності. Наприклад, якщо домашнім тваринам потрібні ліки, це створює додаткові обов'язки та може спричиняти стрес. Крім того, мандрівники не завжди можуть надовго залишати будинок. Через догляд за тваринами доводиться враховувати їхні потреби та обмежувати час поза оселею.

Але для Еллен і Коннора це не надто велика проблема. Вони розповіли, що не вживають алкоголю і рідко затримуються на вечірніх розвагах, тому такий спосіб подорожей їм підходить.