Британцы Эллен Картер и ее жених Коннор Хилл нашли альтернативу дорогим отелям. Они присматривают за чужими домами и домашними животными, пока хозяева находятся в отпуске. Как пишет The Sun, пара начала так путешествовать в 2022 году, когда оба еще учились и не могли позволить себе дорогой отдых.

Как пара нашла способ жить в роскошных домах бесплатно?

Первый опыт ухода за чужим домом Эллен и Коннор получили в графстве Бакингемшир, недалеко от дома матери девушки. Просторное поместье в районе Чилтерн-Хиллз имело собственную лесную территорию, кинотеатр и спортзал. Также пара ухаживала за тремя собаками породы вест-хайленд-уайт-терьер.

Впоследствии путешественники начали пользоваться платформой HouseSit Match, которая связывает владельцев жилья с людьми, готовыми присматривать за домами и животными в обмен на бесплатное проживание.

Одним из самых ярких путешествий стала десятидневная поездка в Будапешт. Эллен и Коннор жили в пятикомнатном доме с большим садом и частным бассейном. По словам Эллен, это было самое роскошное жилье, в котором им приходилось останавливаться благодаря уходу за чужим домом. Пара также очень привязалась к собаке по кличке Чилли и каждый день исследовали новые места венгерской столицы.

На поездку они потратили всего 265 долларов, включая авиабилеты. Сэкономить помогло то, что путешественники готовили еду самостоятельно, а не постоянно ходили в рестораны. За 6 лет отношений Эллен и Коннор побывали уже в 18 странах.

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Какие недостатки имеет бесплатное проживание во время путешествий?

Несмотря на экономию и комфорт, уход за чужим жильем требует ответственности. Например, если домашним животным нужны лекарства, это создает дополнительные обязанности и может вызывать стресс. Кроме того, путешественники не всегда могут надолго покидать дом. Из-за ухода за животными приходится учитывать их потребности и ограничивать время, проводимое вне дома.

Но для Эллен и Коннора это не слишком большая проблема. Они рассказали, что не употребляют алкоголь и редко задерживаются на вечерних развлечениях, поэтому такой способ путешествий им подходит.