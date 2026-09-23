Колишня адміністраторка готелю розповіла для видання Mirror, коли саме варто звертатися з таким проханням. Після кількох років роботи у цій сфері вона добре знала, з якими запитами найчастіше звертаються гості. Одним із них був дозвіл залишитися в номері довше встановленого часу. Однак надати таку можливість усім охочим персонал не міг.

Чому гостям можуть відмовити у пізньому виїзді?

Кількість пізніх виїздів обмежена графіком роботи готелю. Після того як один гість залишає номер, працівникам потрібно встигнути його прибрати та підготувати до заселення наступного. За словами колишньої адміністраторки, нових гостей у її готелі очікували вже о 15:00, тому щодня можна було погодити лише кілька пізніх виїздів. Саме тому прохання в останню хвилину часто не спрацьовує.

Дівчина згадує, що гості могли телефонувати на рецепцію о 9:55 ранку з проханням залишитися довше. Але до цього часу всі доступні варіанти вже могли бути розподілені, а персоналу потрібно було готувати номери до наступного заселення.

Коли найкраще попросити залишитися довше?

Найкращий момент – це вечір напередодні виїзду. Якщо ви залишаєтеся в готелі на кілька днів, не потрібно запитувати про це одразу після заселення. Краще звернутися на рецепцію в останній вечір, наприклад, дорогою на вечерю або коли повертаєтеся до номера.

У цей час працівники вже можуть перевірити ситуацію на наступний день. Вони бачать, чи планується заселення у ваш номер, чи є інші запізнення, а також скільки пізніх виїздів уже погоджено. Крім того, ввечері на рецепції зазвичай спокійніше, тому персоналу простіше перевірити всі необхідні дані та зрозуміти, чи може готель дозволити гостю залишитися довше.

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Чому не варто просити про пізній виїзд занадто рано?

Дівчина не радить розраховувати на прохання, зроблене ще до приїзду в готель. За цей час ситуація може змінитися: бронювання можуть скасувати, гостям можуть поміняти номери або виникнуть інші обставини, через які персоналу доведеться інакше планувати заселення.

Водночас бажання виїхати пізніше можна зазначити в примітках під час бронювання. Готель побачить цей запит і зможе повернутися до нього ближче до дати від'їзду. Також, за словами колишньої працівниці, деякі готелі можуть враховувати особливі події, які гості відзначають під час перебування.

Втім, навіть правильний час звернення не гарантує позитивної відповіді. Якщо номер потрібно швидко підготувати для наступного гостя, персонал може не мати можливості продовжити перебування.