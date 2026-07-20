Пасажири знайшли спосіб не платити Ryanair за вибір місця: на все потрібно лише 2 хвилини

Пасажири Ryanair знайшли спосіб підвищити шанси отримати місце біля вікна або проходу без додаткової плати. Для цього достатньо кількох хвилин, хоча метод працює далеко не завжди.

Про цей спосіб розповідає Mirror із посиланням на експерта з економії Джордана Кокса, більш відомого в мережі як The Coupon King. Ryanair приваблює мандрівників низькими цінами на квитки, які іноді коштують менш як 20 євро. Однак остаточна вартість подорожі часто зростає через додаткові послуги: оплату більшого багажу, реєстрацію в аеропорту або вибір конкретного місця в салоні.

Саме плата за місця викликає найбільше невдоволення серед пасажирів. Залежно від рейсу та розташування крісла вона становить від 4,5 до 36,5 євро. Дорожче коштують місця з додатковим простором для ніг або в більш зручних частинах літака.

У чому полягає хитрість?

Джордан Кокс запропонував спосіб, який, за його словами, може збільшити шанси отримати місце біля проходу або вікна без додаткових витрат. Спочатку приблизно за 5 – 6 годин до вильоту він радить відкрити схему салону та подивитися, які місця ще залишаються вільними. Після цього потрібно визначити крісла, які ви точно не хочете отримати, наприклад середні місця або місця біля туалетів.

Далі необхідно відкрити ще одну вкладку браузера та почати нове бронювання на той самий рейс. Під час оформлення слід ввести довільні імена вигаданих пасажирів і "посадити" їх саме на небажані місця. Система тимчасово резервує ці крісла, поки бронювання перебуває в кошику.

Після цього потрібно повернутися до свого справжнього бронювання та скористатися автоматичним безкоштовним розподілом місць. Якщо небажані крісла залишаються заблокованими, система може призначити інші доступні варіанти.

І все – ви уникнули середнього місця без жодної оплати!

– заявив Джордан Кокс.

Чи завжди працює цей метод?

Користувачі соцмереж поставилися до поради неоднозначно. Один із коментаторів зауважив, що спосіб спрацює лише тоді, коли літак не заповнений повністю. Інший припустив, що якщо така практика стане популярною, авіакомпанія може швидко змінити алгоритм бронювання, і хитрість перестане працювати.

Сам Ryanair не коментував цей метод. Також немає підтверджень, що описаний алгоритм стабільно працює на всіх рейсах. Оскільки тимчасове резервування місць є частиною стандартного процесу оформлення квитків, тривалість такого блокування та принципи автоматичного розсадження можуть відрізнятися залежно від конкретного рейсу та завантаженості літака.