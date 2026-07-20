Об этом способе рассказывает Mirror со ссылкой на эксперта по экономии Джордана Кокса, более известного в сети как The Coupon King. Ryanair привлекает путешественников низкими ценами на билеты, которые иногда стоят менее 20 евро. Однако окончательная стоимость поездки часто возрастает из-за дополнительных услуг: оплаты сверхнормативного багажа, регистрации в аэропорту или выбора конкретного места в салоне.

Именно плата за места вызывает наибольшее недовольство среди пассажиров. В зависимости от рейса и расположения кресла она составляет от 4,5 до 36,5 евро. Дороже стоят места с дополнительным пространством для ног или в более удобных частях самолета.

В чем заключается хитрость?

Джордан Кокс предложил способ, который, по его словам, может увеличить шансы получить место у прохода или у окна без дополнительных затрат. Сначала примерно за 5 – 6 часов до вылета он советует открыть схему салона и посмотреть, что еще осталось свободным. После этого нужно определить кресла, которые вы точно не хотите получить, например, средние места или места возле туалетов.

Далее необходимо открыть еще одну вкладку браузера и начать новое бронирование на тот же рейс. При оформлении следует ввести произвольные имена вымышленных пассажиров и "посадить" их именно на нежелательные места. Система временно резервирует эти кресла, пока бронирование находится в корзине.

После этого нужно вернуться к своему настоящему бронированию и воспользоваться автоматическим бесплатным распределением мест. Если нежелательные кресла остаются заблокированными, система может назначить другие доступные варианты.

И все – вы избежали среднего места без какой-либо доплаты!

– заявил Джордан Кокс.

Всегда ли работает этот метод?

Пользователи соцсетей отнеслись к совету неоднозначно. Один из комментаторов заметил, что способ сработает только тогда, когда самолет не заполнен полностью. Другой предположил, что если такая практика станет популярной, авиакомпания может быстро изменить алгоритм бронирования, и уловка перестанет работать.

Сама Ryanair не комментировала этот метод. Также нет подтверждений, что описанный алгоритм стабильно работает на всех рейсах. Поскольку временное резервирование мест является частью стандартного процесса оформления билетов, продолжительность такой блокировки и принципы автоматического распределения мест могут отличаться в зависимости от конкретного рейса и загруженности самолета.