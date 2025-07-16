Часто квитки на потяг розкуповують за кілька хвилин після відкриття продажу. Здається, що придбати місце на рейс – завдання неможливо. 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine розповідає, як збільшити свої шанси.

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Як упіймати квиток на потяг у пік сезону?

Відстежуйте місця у застосунку Укрзалізниці. Навіть якщо на вашу дату нема квитків, не варто втрачати надію. Буває, що пасажири можуть здати квитки або ж потягу додадуть ще один вагон. Аби першим дізнатися про це, увімкніть сповіщення. Для цього потрібно:

у додатку Укрзалізниці обрати напрямок і дату;

клацнути кнопку для відстеження місць;

указати потрібний тип вагона;

увімкнути сповіщення.

Увімкнути автоматичний викуп квитка. Користувачі, які верифіковані у застосунку через Дію, можуть купити квитки на потяг, активувавши функцію автовикупу. Щойно з'явиться місце, система купить для вас квиток у будь-який час доби та автоматично спише гроші з картки. Однак ця функція не працює для потягів Київ – Відень та Київ – Варшава.

У разі зміни планів заявку можна скасувати і повернути гроші без комісії.

Шукайте маршрути з пересадками. Якщо ви не хочете чекати на появу вільного місця, то шукайте маршрут з пересадкою. Для цього у застосунку Укрзалізниці увімкніть фільтр "з пересадками", і система покаже можливі варіанти. Це може зайняти трохи більше часу, але зате ви точно доберетеся до місця призначення у потрібний день.

Купіть квиток до сусідньої станції. Цей варіант може бути трохи дорожчим, але також дієвим. До прикладу, якщо вам треба до Львова, то спробуйте обрати квиток до Стрия або Трускавця. Ви заплатите дорожче, але зможете вийти на потрібній станції.

Якщо продаж квитків ще не відкрився, то увімкніть сповіщення з нагадуванням, аби не пропустити потрібну дату.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви точно зможете зловити квиток на потрібну дату.