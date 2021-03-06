Як коронавірус вплинув на туристів: дослідження вчених

Вчені дослідили, що з 2020 року пандемія коронавірусу значано вплинула на мандрівників. Вони бояться заразитися і відчувають дискомфорт.

Мандрівники стали більш обережними та менш терпимі до іноземних громадян. Такий висновок вчених опублікували в журналі Annals of Tourism Research.

Читайте також: Скільки іноземців відвідало Україну у 2020 році: дані Держтуризму

Туристи підсвідомо поводять себе так, щоб знизити ризики, пов'язані із зараженням.

"Зокрема, мандрівники стали менш схильні до пригод. Зараз вони радше воліють їздити групами, купувати страховку і відвідувати ті місця, які добре знають", – написали у статті.

Також ті, хто бояться COVID-19, більше за інших схильні до націоналізму і ксенофобії. Вони віддають перевагу спілкуванню зі схожими на них людьми і намагаються уникати іноземців.

На думку вчених, із закінченням карантину проблеми у людства не закінчаться.

Пандемія надасть довгостроковий психологічний вплив на людей. Розуміння нової картини світу і вміння до неї пристосуватися стане ключовим фактором для успіху турбізнесу в нових реаліях,

– дослідили вчені.

Міністр культури Олександр Ткаченко спрогнозував, що на відновлення туристичної сфери в Україні можна розраховувати не раніше 2023 року.